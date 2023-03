Counter-Strike 2 spielen: Wer kommt in die aktuelle Testphase rein - und wie?

CS:GO bekommt 2023 ein gewaltiges Upgrade.

Das vorab geleakte Counter-Strike 2 ist echt: Es wird ein riesiges Upgrade für CS:GO und soll den Shooter technisch wie grafisch fit für die Zukunft machen. Das hat Valve am 22. März 2023 enthüllt, alle Infos findet ihr hier:

Es blieb nicht bei der bloßen Ankündigung, Counter-Strike 2 ist auch direkt in eine limitierte Testphase gestartet, in der Fans selbst reinspielen und die neuen Features testen dürfen. Damit wollen die Entwickler wertvolle Daten sammeln, ehe es im Sommer 2023 an den finalen Release geht. Aber wer kann teilnehmen und wie?

Testspielen von Counter-Strike 2: Das sind die Regeln

Wie kann ich bei Counter-Strike 2 mitmachen? Ihr könnt euch für den Test nicht anmelden, stattdessen wählt Valve die Testspieler selbst aus. Dabei werden zum Beispiel eure Spielzeit in CS:GO und der Status eures Steam-Accounts bewertet - sprich, wenn ihr euch bisher tadellos verhalten und viel Zeit in den Shooter investiert habt, stehen eure Chancen nicht schlecht.

Was steckt in der Testversion von Counter-Strike 2? Die neuen Technik- und Grafik-Verbesserungen sind laut Beschreibung schon implementiert, freut euch also zum Beispiel auf realistischen Rauch, besseren Sound und überarbeitete Umgebungen.

1:48 Counter-Strike 2 zeigt, wie sich Grafik und Maps im Nachfolger von CS:GO ändern

Als Modi stehen Team Deathmatch und Unranked Competitive zur Verfügung, als einzige Map Dust 2. Es sollen aber weitere Karten folgen.

Woher weiß ich, ob ich ausgewählt wurde? Meldet euch über Steam in CS:GO an. Wenn ihr an der Testphase teilnehmen dürft, seht ihr im Hauptmenü die entsprechende Option.

Achtung vor Betrügern! Valve warnt via Twitter ausdrücklich, dass keine Keys oder Nachrichten für die Testphase verschickt werden. Solltet ihr entsprechende Mails bekommen, handelt es sich um Scam! Gebt auf keinen Fall Account-Daten an und klickt nicht auf Links.

Gibt’s eine zweite Chance zur Teilnahme? Solltet ihr keinen Zugang zum Start der Testphase erhalten haben, müsst ihr nicht gleich die Granate ins Korn werfen. Valve wird nach und nach mehr Leute hinzufügen. Schaut also am besten regelmäßig in euren CS:GO-Account.

Hattet ihr schon Glück und seid für die limitierte Testphase ausgewählt worden? Falls ihr noch nicht geschaut habt, solltet ihr das direkt nachholen! Und falls ihr zu den glücklichen Ausgewählten gehört, erzählt uns gern in den Kommentaren davon - eure Eindrücke interessieren uns brennend!