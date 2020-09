Die Steam-Charts der aktuellen Woche liegen vor - und ausgerecht ein Early-Access-Spiel macht den größten Satz nach vorne. Craftopia schiebt sich kurzerhand an Marvel's Avengers vorbei und kommt selbst dem standhaften Crusader Kings 3 nah. Der Spitzenreiter bleibt allerdings ein alter Bekannter.

Ein Indie-Spiel kämpft sich nach oben

Craftopia ist am 4. September im Early-Access-Programm gestartet. Der kunterbunte Genre-Mix gibt sich auf dem Papier sehr ambitioniert: In einer offenen Fantasy-Spielwelt kämpft ihr gegen Monster, kümmert euch um den eigenen Bauernhof, geht auf Erkundungsreise, erforscht umfangreichen Dungeons, stellt Maschinen her und noch so viel mehr. Der grafische Stil erinnert an Nintendos The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Allerdings sind das bisher lediglich Versprechen. Craftopia befindet sich noch in einem sehr unfertigen Zustand und leidet unter etlichen Problemen. Ihr solltet euch vor einem Kauf also ganz genau ansehen, wo Craftopia aktuell noch krankt. Am besten eignet sich dafür unser Plus-Test, in dem wir auf alle Details eingehen.

Die Twitch-Hits bleiben ganz oben

Den ersten Platz der Steam-Topseller sichert sich auch in dieser Woche ein weiteres Mal Fall Guys: Ultimate Knockout. Das bunte Battle Royale bekommt es aber nicht nur bei Twitch, sondern jetzt auch bei Steam mit einem überraschenden Konkurrenten zu tun: Among Us.

Das Party-Spiel ist unter der Woche bereits an vielen Steam-Konkurrenten vorbeigezogen und sichert sich so inzwischen den 2. Platz. Crusader Kings 3 fällt derweil knapp auf den 3. Platz zurück, ist aber zusätzlich mit der Royale Edition auf Platz 7 vertreten. Square Enixs Superhelden-Abenteuer Marvel's Avengers landet einen Platz davor und bleibt somit solide unterwegs.

Steam Verkaufscharts (7. bis 13. September 2020)

Die Liste setzt sich aus den 10 bestverkauften Steam-Produkten der vergangenen Woche zusammen. Die Topseller werden jeden Sonntag aktualisiert und via XML-Feed veröffentlicht. Mittlerweile werden zudem verschiedene Verkaufsversionen klar gekennzeichnet.