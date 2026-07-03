Crimson Desert: Kreativer Bankräuber reißt sich ein Vermögen unter den Nagel - seine Geheimwaffe: Bienen!

Wenn es einem Spiel nicht an Mechaniken mangelt, dann ist das Crimson Desert. In dem Open-World-Sandkasten gibt es unheimlich viel zu tun und zu entdecken. Ein Spieler hat jetzt etwa jede Menge Bienen in sein Inventar gepackt, um unerkannt Verbrechen begehen zu können.
Räuberischer Imkermeister
Würde jemand in einem Imkeranzug meine Bank betreten, wäre ich ziemlich alarmiert. Den NPCs in Crimson Desert ist Kliffs Erscheinungsbild aber ziemlich egal, deshalb funktioniert der Plan der Spieler vom YouTube-Kanal Ben Buja wie geschmiert. Statt mit gezogenem Schwert das Gebäude zu stürmen, lässt Kliff einfach seine kleinen Helferchen frei: Dutzende Bienen, die er alle per Hand gesammelt haben muss.
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Daraufhin bricht Chaos aus: Die Luft ist erfüllt vom Summen der fleißigen Insekten, für die es aber keinerlei Pollen zu sammeln gibt. Die NPCs geraten in Panik, selbst der drei Meter große Troll stürmt erschreckt aus der Tür hinaus. Kliff kann daraufhin gemütlich in den Tresorraum spazieren und alle Schließfächer ausräumen, ohne Zeugen gibt es schließlich auch kein Kopfgeld.
Wenn das eins beweist, dann ist es die Absurdität des Rechtssystems in Crimson Desert. Nicht nur verlässt man sich bei der Verbrecherjagd auf schweigsame Kopfgeldjäger, die Strafgesetzgebung ist auch vollkommen wild: Für eine einfache Sachbeschädigung werden die Täter direkt von den Wachen attackiert. Wer aber einen Schwarm aggressiver Insekten in einem Gebäude freilässt oder sogar einen wilden Bären in die Stadt führt, kommt ungeschoren davon!
Wenn ihr Kliff auch zum Bankräuber machen wollt, wisst ihr jetzt also Bescheid. Ist euch legales Geldverdienen lieber, helfen wir euch aber auch weiter. Jesko hat für euch ein paar Tipps gesammelt, bei welchen Gelegenheiten ihr euren Geldbeutel schnell füllt:
Wenn ihr langsam schon die meisten Quests erledigt und einen Großteil der Welt erkundet habt, dann müsst ihr euch übrigens nicht damit beschäftigen, euch möglichst kreative Raubzüge ausdenken. Im letzten Update stecken etwa auch richtig viele Möglichkeiten, euer Zuhause auszuschmücken. Und dann wäre da ja auch noch der DLC, den Entwickler Pearl Abyss inzwischen offiziell bestätigt hat. Ein Release-Datum gibt es hier aber noch nicht.
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