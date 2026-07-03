Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Crimson Desert: Kreativer Bankräuber reißt sich ein Vermögen unter den Nagel - seine Geheimwaffe: Bienen!

Einige Spielerinnen und Spieler lassen in Crimson Desert ihrer Kreativität freien Lauf. So findet jemand etwa die effektivsten Komplizen für einen Bankraub.

Profilbild von Tillmann Bier

Tillmann Bier
03.07.2026 | 05:44 Uhr

62,99 €

Der Imker-Anzug ist nicht nur ein bisschen unheimlich sondern auch ein praktisches Kleidüngsstück für Bankräuber - ingame! Der Imker-Anzug ist nicht nur ein bisschen unheimlich sondern auch ein praktisches Kleidüngsstück für Bankräuber - ingame!

Wenn es einem Spiel nicht an Mechaniken mangelt, dann ist das Crimson Desert. In dem Open-World-Sandkasten gibt es unheimlich viel zu tun und zu entdecken. Ein Spieler hat jetzt etwa jede Menge Bienen in sein Inventar gepackt, um unerkannt Verbrechen begehen zu können.

Räuberischer Imkermeister

Würde jemand in einem Imkeranzug meine Bank betreten, wäre ich ziemlich alarmiert. Den NPCs in Crimson Desert ist Kliffs Erscheinungsbild aber ziemlich egal, deshalb funktioniert der Plan der Spieler vom YouTube-Kanal Ben Buja wie geschmiert. Statt mit gezogenem Schwert das Gebäude zu stürmen, lässt Kliff einfach seine kleinen Helferchen frei: Dutzende Bienen, die er alle per Hand gesammelt haben muss.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Daraufhin bricht Chaos aus: Die Luft ist erfüllt vom Summen der fleißigen Insekten, für die es aber keinerlei Pollen zu sammeln gibt. Die NPCs geraten in Panik, selbst der drei Meter große Troll stürmt erschreckt aus der Tür hinaus. Kliff kann daraufhin gemütlich in den Tresorraum spazieren und alle Schließfächer ausräumen, ohne Zeugen gibt es schließlich auch kein Kopfgeld.

Wenn das eins beweist, dann ist es die Absurdität des Rechtssystems in Crimson Desert. Nicht nur verlässt man sich bei der Verbrecherjagd auf schweigsame Kopfgeldjäger, die Strafgesetzgebung ist auch vollkommen wild: Für eine einfache Sachbeschädigung werden die Täter direkt von den Wachen attackiert. Wer aber einen Schwarm aggressiver Insekten in einem Gebäude freilässt oder sogar einen wilden Bären in die Stadt führt, kommt ungeschoren davon!

Video starten 13:00 Crimson Desert ist jetzt noch viel besser als zum Launch!

Wenn ihr Kliff auch zum Bankräuber machen wollt, wisst ihr jetzt also Bescheid. Ist euch legales Geldverdienen lieber, helfen wir euch aber auch weiter. Jesko hat für euch ein paar Tipps gesammelt, bei welchen Gelegenheiten ihr euren Geldbeutel schnell füllt:

Mehr zu Crimson Desert
Schnell Geld verdienen - Wir erklären, wie ihr in Rekordzeit reich werdet
von Jesko Buchs
Schnell Geld verdienen - Wir erklären, wie ihr in Rekordzeit reich werdet
Update 1.12.00 lockt euch zurück in euer Ingame-Haus
von Tillmann Bier
Update 1.12.00 lockt euch zurück in euer Ingame-Haus
»Viel Glück, Kinder« - Crimson Desert macht Familienvater nach jahrelanger Spielepause sehr, sehr glücklich
von Marie-Lena Höftmann
»Viel Glück, Kinder« - Crimson Desert macht Familienvater nach jahrelanger Spielepause sehr, sehr glücklich

Wenn ihr langsam schon die meisten Quests erledigt und einen Großteil der Welt erkundet habt, dann müsst ihr euch übrigens nicht damit beschäftigen, euch möglichst kreative Raubzüge ausdenken. Im letzten Update stecken etwa auch richtig viele Möglichkeiten, euer Zuhause auszuschmücken. Und dann wäre da ja auch noch der DLC, den Entwickler Pearl Abyss inzwischen offiziell bestätigt hat. Ein Release-Datum gibt es hier aber noch nicht.

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Crimson Desert
Tipp GamesPlanet Website
Crimson Desert
ab 62,99 €

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Crimson Desert: Kreativer Bankräuber reißt sich ein Vermögen unter den Nagel - seine Geheimwaffe: Bienen!

vor 14 Stunden

Crimson Desert: Schnell Geld verdienen - Wir erklären, wie ihr in Rekordzeit reich werdet

vor 4 Tagen

Sorgenkinder 2026: Diese fünf Spiele erwartet ein schwieriger Herbst

vor 6 Tagen

Sorgenkinder 2026: Gewinner und Verlierer des ersten Halbjahrs

vor einer Woche

Crimson Desert schon durchgespielt? Update 1.12.00 lockt euch zurück in euer Ingame-Haus
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Aus einem 9.000-Dollar-NASA-Handschuh wurde 1989 ein Spielzeug für 100 Dollar – und einer der berühmtesten Flops der Gaming-Geschichte

vor 12 Minuten

Aus einem 9.000-Dollar-NASA-Handschuh wurde 1989 ein Spielzeug für 100 Dollar – und einer der berühmtesten Flops der Gaming-Geschichte
Crimson Desert: Kreativer Bankräuber reißt sich ein Vermögen unter den Nagel - seine Geheimwaffe: Bienen!

vor einer Stunde

Crimson Desert: Kreativer Bankräuber reißt sich ein Vermögen unter den Nagel - seine Geheimwaffe: Bienen!
Star Trek: Das berühmte »Riker-Manöver« von Jonathan Frakes hat einen ernsten Hintergrund   2  

vor einer Stunde

Star Trek: Das berühmte »Riker-Manöver« von Jonathan Frakes hat einen ernsten Hintergrund
PDFs umwandeln statt Supercode: KI-Kosten laufen so sehr aus dem Ruder, dass Unternehmen nun die Nutzung drosseln   1     4

vor 10 Stunden

PDFs umwandeln statt Supercode: KI-Kosten laufen so sehr aus dem Ruder, dass Unternehmen nun die Nutzung drosseln
mehr anzeigen