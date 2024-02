Crusader Kings 3 hat für 2024 große Pläne: Roadmap enthüllt, erstes Addon im März

Das düstere Mittelalter von Crusader Kings 3 wird in Kapitel 3 noch eine ganze Ecke düsterer.

Eure eigene Legende? Ein Adeliger auf großer Reise? Byzantinische Bürokratie? Oder am Ende doch die Pest? Wenn das alles für euch nach reichhaltigen Ergänzungen für Crusader Kings 3 klingt, dann könnte sich das neue Kapitel für euch lohnen. Darin stecken immerhin ganze vier neue Erweiterungen, die über das Jahr verteilt erscheinen.

Wir geben eine Übersicht, über die derzeit geplante Roadmap von Crusader Kings 3 und was bisher über die DLCs bekannt ist. Ihr könnt euch aber auch das Entwicklervideo zum neuen Kapitel ansehen:

5:53 Crusader Kings 3 stellt seine komplette Roadmap für 2024 im Video vor

Kernerweiterung: Legends of the Dead

Die erste kostenpflichtige Erweiterung des Jahres ist Legends of the Dead. Der DLC erscheint am 4. März 2024 und kostet 20 Euro.

Es handelt sich um die erste Kernerweiterung für Crusader Kings 3, das sind DLCs, die das Spiel vor allem mechanisch ergänzen sollen und damit den klassischen Gameplay-Loop ein wenig aufbrechen. Sie sind also spielerisch interessanter als die Flavour Packs, aber nicht so umfangreich wie die großen Expansions. Das steckt drin:

Legenden: Ihr könnt den Ruhm eures Charakters jetzt mehren, in dem ein Buch über seine Taten verfasst wird. Das Buch lässt sich einsehen und hat einen realen Effekt auf euren Einfluss in der Welt, je nachdem, wie weit sich dessen Inhalt in der Bevölkerung herumspricht.

Ihr könnt den Ruhm eures Charakters jetzt mehren, in dem ein Buch über seine Taten verfasst wird. Das Buch lässt sich einsehen und hat einen realen Effekt auf euren Einfluss in der Welt, je nachdem, wie weit sich dessen Inhalt in der Bevölkerung herumspricht. Seuchen: Mit dieser Erweiterung spielen Krankheiten eine größere Rolle. Seuchen können sich zu Epidemien ausweiten, die ganze Kontinente verwüsten und großen Schaden anrichten. Gerade die Pest wird im späteren Spielverlauf für riesigen Ärger sorgen.

Mit dieser Erweiterung spielen Krankheiten eine größere Rolle. Seuchen können sich zu Epidemien ausweiten, die ganze Kontinente verwüsten und großen Schaden anrichten. Gerade die Pest wird im späteren Spielverlauf für riesigen Ärger sorgen. Legitimität: Diese neue Maßeinheit bemisst, wie würdig euer Charakter ist, seinen aktuellen Titel zu halten. Legitimität hat großen Einfluss darauf, wie leicht ihr es als Herrscher habt und kann beispielsweise durch eure Legende gesteigert werden.

Große Erweiterung: Roads to Power

Roads to Power ist die einzige große Erweiterung des Jahres und wird (wie nach der Preiserhöhung üblich) ganze 30 Euro kosten. Der Release ist für das 3. Quartal 2024 geplant. Das steckt drin:

Imperiale Verwaltung: Die Erweiterung vertieft das byzantinische Reich und damit auch dessen bürokratischen Unterbau. Ihr sollt einiges an politischen Winkelzügen durchsetzen können, um euch in diesem System an die Spitze zu bewegen.

Die Erweiterung vertieft das byzantinische Reich und damit auch dessen bürokratischen Unterbau. Ihr sollt einiges an politischen Winkelzügen durchsetzen können, um euch in diesem System an die Spitze zu bewegen. Abenteurer: Außerdem erlaubt euch die Erweiterung, auch ohne Land oder Titel das Spiel zu spielen. Dann könnt ihr als landloser Adeliger einfach weiterspielen oder gar als ambitionierter Vagabund euer Abenteuer beginnen.

Roads to Power soll vor allem auch Fans des Byzantinischen Reiches ansprechen.

Event Pack: Wandering Nobles

Die letzte größere Erweiterung des Jahres ist für Q4 geplant und soll wie die anderen Event Packs 5 Euro kosten. Hier stehen vor allem allerlei Ereignisse im Fokus, die euren Charakteren auf Reisen passieren können. Das zahlt also ebenfalls auf Roads to Power ein, aber auch auf die große Erweiterung vom letzten Jahr, wo Reisen zu beispielsweise Turnieren ebenfalls eine wichtige Rolle spielten.

Was gibt's noch?