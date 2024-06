Crusader Kings 3 verwandelt sich mit dem nächsten großen Addon endgültig in ein Mittelalter-Rollenspiel

Crusader Kings 3 wird mit Roads to Power neue Möglichkeiten bieten, ans Ziel zu gelangen.

Ruhm, Reichtum und Macht - welcher Fan von Crusader Kings 3 träumt nicht von all diesen Dingen, wenn er eine neue Partie in dem Mix aus Strategie und Rollenspiel startet?!

Am 24. September 2024 erscheint das nächste große Addon namens Roads to Power und das verschiebt die Genre-Grenzen erneut ein Stück weit in Richtung Mittelalter-Rollenspiel.

Denn gleich zwei neue Karrierepfade bieten euch die Möglichkeit, das altbekannte Spiel auf eine ganz neue Weise kennenzulernen. Ersinnt ihr als Adeliger in eurem Kämmerlein neue Intrigen? Oder reist ihr als Söldner durch die Welt und bereitet euren Aufstieg durch Taten vor?

Zur Einstimmung gibt's jetzt erst einmal den neuesten Teaser zu Roads to Power:

1:19 Crusader Kings 3: Das große Addon Roads to Power zeigt einen stimmungsvollen ersten Teaser

Die neuen Features von Roads to Power im Detail

Gleich vorab: Roads to Power ist Bestandteil des sogenannten Chapter III , dem Erweiterungspass für das Jahr 2024, der außerdem noch ein kostenloses Kleidungspaket, die bereits erschienene Erweiterung Legends of the Dead und ein im Dezember erscheinendes Ereignispaket mit dem Schwerpunkt auf Reisen enthält.

Wie bereits erwähnt, könnt ihr mit dem Addon als Adeliger im Byzantinischen Reich spielen. Dort gibt es kein Feudalsystem, sondern eine administrative Regierung. Ihr müsst euch bis an die Spitze des politischen Systems hinauf intrigieren und andere mächtige Familien am Kaiserhof ausstechen. Je mehr Macht ihr erlangt, desto besser könnt ihr eure Wunschkandidaten auf wichtige Posten in der Regierung setzen.

Wer es weniger politisch mag, kann als Söldner durch das Land ziehen. Das mag für Mittelalter-Fans erst einmal romantisch klingen, doch auch hinter diesem Spielstil steckt knallhartes Kalkül. Mit jedem erledigten Auftrag sammelt ihr nämlich nicht nur Erfahrung, sondern knüpft auch Kontakte und gelangt zu mehr Einfluss, bis ihr irgendwann nach der Macht greift.

Weitere Neuerungen von Roads to Power

Familienbesitz : Auch wenn ihr kein eigenes Land besitzt, verfügt ihr über ein eigenes Familienanwesen, den Sitz eurer Sippe. Dort könnt ihr neue Gebäude errichten und so ebenfalls euren Einfluss vergrößern.

: Auch wenn ihr kein eigenes Land besitzt, verfügt ihr über ein eigenes Familienanwesen, den Sitz eurer Sippe. Dort könnt ihr neue Gebäude errichten und so ebenfalls euren Einfluss vergrößern. Erbe : Ihr könnt euren Nachfolger bestimmen, um für den Fall der Fälle vorzusorgen. Das kann ein Familienmitglied sein oder auch ein mächtiger Adliger respektive ein Kriegsheld.

: Ihr könnt euren Nachfolger bestimmen, um für den Fall der Fälle vorzusorgen. Das kann ein Familienmitglied sein oder auch ein mächtiger Adliger respektive ein Kriegsheld. Neue Inhalte zum Thema Byzanz : Dazu zählen Weltereignisse, Monumente und besondere Aktivitäten, etwa Wagenrennen.

: Dazu zählen Weltereignisse, Monumente und besondere Aktivitäten, etwa Wagenrennen. Kosmetische Inhalte: Dazu zählen ein Skin für die Benutzeroberfläche im byzantinischen Stil, neue Kleidung für eure Charaktere und gar ein neuer Thronsaal ganz im byzantinischen Look. Auch neue Musik passend zum Thema wird im Addon enthalten sein.

Auch auf GameStar.de haben wir schon jede Menge Inhalte rund um Crusader Kings 3 in petto und viele davon haben bis heute nichts an inhaltlicher Relevanz eingebüßt.

Oben haben wir euch gleich zwei spannende Inhalte zum Strategie-/Rollenspiel verlinkt. Außerdem könnte der Paradox Game Pass etwas für euch sein, wenn ihr bislang noch keine Inhalte für das Spiel besitzt und jetzt kostengünstig einsteigen möchtet. Unser Autor Gerald hat das Angebot für euch unter die Lupe genommen.