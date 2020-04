Vor Kurzem haben es zwei Tweets schon angedeutet, nun haben wir offenbar Gewissheit: Der grafikkartenschmelzende Shooter-Klassiker Crysis aus dem Jahr 2007 bekommt ein Remaster!

Die Neuauflage soll einem Leak von der offiziellen Homepage von Entwickler Crytek zufolge für PC, PlayStation 4, Xbox One und sogar für die Nintendo Switch rauskommen, einen genauen Release-Termin gibt es aber noch nicht.

Laut dem Leak soll Crysis Remastered eine ganze Ladung an top-moderner Technik bieten, mit deren Hilfe die Spielwelt in neuem Glanz erstrahlen soll. Dazu verspricht Crytek für die Neuauflage unter anderem Raytracing für die PC-Version. Genau heißt es im Leak, dass Crysis Remastered eine "API-agnostic ray tracing solution" bieten soll.

"Crysis Remastered brings new graphic features, high-quality textures, and the CRYENGINE's native hardware- and API-agnostic ray tracing solution for PC, PlayStation, Xbox, and – for the very first time – Nintendo Switch."



oooops ;) pic.twitter.com/4EVNOHzLzb — lashman (@RobotBrush) April 16, 2020

Twitter-User Iashman hat den Leak auf der Crytek-Webseite entdeckt und schnell Screenshots gemacht. So hat er auch ein erstes Bild von Nomad aus Crysis Remastered getwittert:

Inzwischen zeigt die Homepage von Crysis.com keinerlei Infos mehr an. Wir bekommen dort nur noch ein Video von Nomad in seinem Nanosuit in Dauerschleife zu sehen.

Wie gut könnte Crysis Remastered aussehen?

Die grafischen Möglichkeiten von Crysis Remastered könnte zumindest in der Theorie bereits ein Tech-Trailer zur Cryengine 5.6 aus dem August 2019 veranschaulichen. Ab Minute 2:17 zeigt das Video, mit wie vielen Details ein Wald in der Cryengine daher kommen kann. Möglicherweise liefert das ja schon mal einen kleinen Ausblick auf die tropische Dschungel-Spielwelt von Crysis:

Nach vielen Jahren werden sich also endlich wieder PC-Spieler beim Kauf eines neuen Rechners fragen müssen: »But can it run Crysis?« Zu den Systemanforderungen von Crysis Remastered ist indes noch nichts bekannt, falls ihr euch gerade fragt.

Das ursprüngliche Crysis überzeugte 2007 als grafischer Meilenstein und hat seinerzeit in unserem GameStar-Test eine Top-Wertung von 94 bekommen. In den letzten 13 Jahren haben sich PC-Hardware und die grafischen Möglichkeiten von Videospielen allerdings ein ganzes Stück weiterentwickelt.

Hier ein paar Eindrücke mit Landschaften aus Crysis in der aktuellen Engine:

Dass Crysis ein Remaster inklusive Raytracing verdient haben wir übrigens bereits im Oktober 2019 gefordert. In unserem Video über 10 Spiele-Klassiker, die eine RTX-Neuaflage verdienen, klären wir, warum sich gerade Crysis so sehr für die technischen Verbesserungen eignet. Womöglich haben sich die Entwickler von Crytek das Video angeschaut und gesagt "stimmt, lass' das mal machen" - also gern geschehen, liebe GameStar-Leser.