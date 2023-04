Crysis 4 ist wohl viel weiter vom Release entfernt, als manche gehofft hatten

Crysis 4 soll kommen, doch auf die Frage nach dem Wann gibt es nach einigen Stellenausschreibungen von Crytek nur eine denkbare Antwort: nicht bald.

Im vergangenen Jahr hat Crytek den vierten Teil seiner bekannten Shooter-Serie Crysis angekündigt. Doch seitdem ist es still um den Titel geworden. Nun lassen einige neue Stellenanzeigen das Fragezeichen hinter einem möglichen Releasefenster im kommenden oder übernächsten Jahr noch größer werden.

Der deutsche Entwickler mit Hauptquartier in Frankfurt sucht aktuell nach einem leitenden Produzenten, einem leitenden KI-Programmierer sowie einem leitenden Environment Artist - alles ausdrücklich für Crysis 4.

Gibt es überhaupt ein Team für Crysis 4?

Die Tatsache, dass es sich bei den Gesuchen allesamt um hochrangige - für ein Spiel quasi identitätsbestimmende - Positionen handelt, lässt die Frage sinnig erscheinen, ob es überhaupt bisher ein richtig gehendes Entwicklungsteam für Crysis 4 gab bzw. Stand heute gibt?

Es arbeitet sicher ein Kernteam am neuen Ableger, aber groß wird es nicht sein. Höchstwahrscheinlich befindet sich der neue Serienteil bisher noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase, in der es am ehesten noch um generelles Konzept, die Richtung des Art-Designs und Experimente mit Technologie und neuen Ideen geht.

Dem augenscheinlichen Stand der Entwicklung entsprechend, gibt es bisher quasi nichts zu Crysis 4 zu sehen. Mehr als diesen kurzen Teaser-Trailer hat Crytek bisher nicht veröffentlicht:

0:46 Crysis 4 kommt: Für unmöglich gehaltener Ego-Shooter hat ersten Teaser

Crytek wird sicher wissen, wie wichtig und zugleich herausfordernd ein neues Crysis für sie ist. Peter hat genau hierüber bereits eine Kolumne verfasst.

Was bereits erschienen ist und erfolgreicher denn je auf Steam seine Kreise zieht, ist der Crytek-Shooter Hunt: Showdown. Mehr dazu findet ihr natürlich bei uns:

Selbst ein ungefähres Releasejahr niederzuschreiben, wäre an dieser Stelle reine Spekulation, denn niemand außerhalb von Crytek weiß derzeit wahrscheinlich, wie groß oder wie weit das Projekt fortgeschritten ist. Eventuell wird es ja sogar noch mal intern neu gestartet, sobald alle entscheidenden Positionen besetzt sind. Aber wie zuvor erwähnt: alles Spekulationen.

Was sagt euch eurer Gefühl? Wann kommt Crysis 4? Und seid ihr überrascht? Hättet ihr gehofft, das neue Crysis früher zu spielen oder seid ihr an der Serie ohnehin nicht mehr sonderlich interessiert? Welcher Crysis-Teil ist euer liebster und welche Features/setting, etc. würdet ihr euch für den vierten Part wünschen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!