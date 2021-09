Längst kein Geheimnis mehr, aber jetzt mit konkretem Termin: Die Neuauflage der kompletten Crysis-Trilogie erscheint am 15. Oktober 2021 auf PC sowie für Last- und Current-Gen PlayStation und Xbox. Das ist auch der erstmalige Release von Teil 2 und 3 als Remaster. Interessierte können das Komplettpaket im Epic Store, im Playstation Store sowie Microsoft Store in digitaler Form kaufen.

Selbsterklärend, aber der Vollständigkeit halber: In der Crysis Remastered Trilogy stecken alle drei Remaster von Cryteks erfolgreicher Shooter-Reihe. Der Preis beläuft sich auf 50 Euro. Wer die Titel lieber einzeln kaufen will, muss jeweils 30 Euro ausgeben. Ausschließlich einzeln gibt es die Spiele für Nintendo Switch.

Crysis Remastered: Vorher/Nachher

Damit Kunden nicht die Crykatze im Sack kaufen müssen, zeigen die Entwickler zwei Vergleichsvideos. Ihr seht die Remaster-Versionen jeweils auf PS5 beziehungsweise Xbox Series X in der direkten Gegenüberstellung mit den Originalen auf PS3 respektive Xbox 360.

Der PlayStation-Vergleich:

Link zum YouTube-Inhalt

Der Xbox-Vergleich:

Link zum YouTube-Inhalt

Beide Vergleiche zeigen, dass die Remaster kräftig an der Grafik schrauben. Besonders die höhere Auflösung, verbesserten Lichteffekte und schärferen Texturen fallen ins Auge. Aber auch Raytracing-Reflexionen gab es so logischerweise auf der alten Playsi noch nicht. Außerdem verspricht Crytek eine Bildrate von 60 FPS auf PC, Xbox Series und PS5.

Ein Video, das Teil 2 und 3 auf der Nintendo Switch zeigt, fehlt dagegen. Dafür könnt ihr euch bei den Kollegen von der GamePro einen Eindruck von der Leistung von Crysis Remastered verschaffen.

Ob die Crysis-Rundumkur allerdings reicht, um die drei Klassiker nochmal neu erleben zu wollen, muss jeder Spieler für sich entscheiden. Immerhin sind starke Shooter-Alternativen am Markt inzwischen alles andere als Mangelware, eine der besten davon stammt sogar von Crytek selbst:

