Über eine Map in CS:GO veröffentlichen Journalisten heimlich Nachrichten in Russland

Counter-Strike: Global Offensive ist enorm beliebt in Russland, schätzungsweise vier Millionen Menschen spielen dort den Shooter. Daher bietet sich Valves Spiel optimal dafür an, unabhängige Informationen nach Russland zu schmuggeln – seit dem Start des Ukraine-Kriegs sind dort ausländische Newsportale verboten, im Inland werden Informationen an die Bürger verfälscht, verboten und gefiltert.

Die meisten Russen wissen praktisch nichts über die von der russischen Armee begangenen Kriegsverbrechen und Gräueltaten an der Zivilbevölkerung. Chef-vom-Dienst bei Helsingin Sanomat, Antero Mukka im Gespräch mit GamesRadar+

CS:GO ist aber nicht verboten. Noch immer tummeln sich einige russische Spieler in den Lobbys. Finnische Journalisten von Helsingin Sanomat haben sich das nun zunutze gemacht: Eine selbsterstellte Map soll eine slawische Stadt abbilden, die vom Krieg zerrüttet ist. Auf dieser Map findet sich ein versteckter Raum.

Der in das Spiel eingebaute geheime Raum soll die russischen Spieler dazu zwingen, sich mit den wahren Geschehnissen im Krieg in der Ukraine auseinanderzusetzen. Antero Mukka im Gespräch mit GamesRadar+

Mithilfe einer Spectator Cam lässt sich besagter Raum finden und betreten. Dort finden sich Bilder und Kurz-Nachrichten über den Ukraine-Krieg, beispielsweise zum Massaker in Butscha.

Auch wenn die Map für die Menschen in Russland gedacht war, könnt ihr euch auch die Karte ansehen. Sie hört auf den Namen de_voyna - voyna ist das russische Wort für Krieg, welches aktuell dort zensiert ist. Noch mehr Infos findet ihr auf der Webseite des versteckten Raumes.