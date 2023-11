Cult of the Lamb: Bald kann das Sekten-Schaf mit den Gläubigen in die Kiste steigen

Cult of the Lamb ist bald nicht nur süß und gleichzeitig unheimlich, sondern auch noch erotisch.

Satanische Rituale, Opfergaben und haufenweise Sex - so sieht der klischeehafte Tagesablauf in einer Waldsekte ab. Im Aufbauspiel Cult of the Lamb macht ihr auch all das mit eurer Gemeinde - letzterer Punkt bisher ausgenommen. Die Intimität zweier (oder vielleicht auch mehrerer?) Tierfiguren hat noch keinen Platz im Glaubenskreis gefunden - das ändert sich aber.

Sex für mehr Follower

Die Macher des erfolgreichen Überraschungshits aus dem Jahr 2022 müssen sich jeher schon den Wunsch der Community nach Techtelmechtel im Kult anhören. So hat er auf X (ehemals Twitter) den Fans eine Aufgabe gegeben.

Wenn der offizielle Account des Spiels bis zum Ende des Jahres mehr als 300.000 Follower hat, wird das Schafstündchen ins Spiel gebracht. Oder mit anderen Worten: Wenn eine Nummer genug geschoben wird, wird dafür bald eine Nummer geschoben.

Wie schnell die Follower-Zahl in die Höhe schoss, damit haben die Macher aber nicht gerechnet. Statt über einen Monat hat es gerade mal zwei Stunden gedauert, bis die 300.000 geknackt wurden. Mittlerweile sind es schon über 416.000 Follower. In weniger als 72 Stunden kamen über 100.000 User dazu.

Wir sind überwältigt und haben ein wenig Angst vor euch allen.

Was ändert sich damit am Spiel? Auf Steam schreiben die Entwickler, dass hoffentlich keine veränderte Altersfreigabe damit einhergeht, allzu freizügig und detailreich wird der Koitus wohl nicht vonstattengehen. Wer lieber seine Sekte keusch führen möchte, kann das dann auch weiterhin problemlos machen. Ein besonderer spielerischer Effekt ist also eher unwahrscheinlich. Genaueres ist aber noch nicht bekannt.

Ab wann wird das Lamm zum Schaf?

1:13 Cult of the Lamb zeigt sich zum großen Gratis-Addon von seiner diabolisch-niedlichen Seite

Auf X verraten die Macher, dass sie mit einem Start sehr früh im nächsten Jahr rechnen. Das kürzlich angekündigte Gratis-Addon Sins of the Flesh passt da nicht nur namentlich sehr gut, sondern auch zeitlich. Das dicke Update soll nämlich auch sehr früh im nächsten Jahr erscheinen.

Ob die beiden Neuerungen aber wirklich gleichzeitig erscheinen, ist bisher nicht bestätigt. Den Trailer zu Sins of the Flesh könnt ihr aber schon mal hier oben angucken.

Freut ihr euch schon, in eurem Kult das wahre Biest herauszulassen oder verläuft die Anbetung an Satan ohne niedere Bedürfnisse ab? Was denkt ihr, wie sich der Sex in Cult of the Lamb einbauen lässt? Nur eine nette Ablenkung nach den Opfergaben oder wünscht ihr euch lieber ganze Orgien im Zusammenhang mit teuflischen Ritualen? Schreibt es gerne in die Kommentare - werdet aber bitte nicht zu detailliert.