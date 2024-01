94 Prozent positiv: Steam-Sensation Cult of the Lamb bekommt jetzt riesiges kostenloses Content-Update

Im neuen Gratis-Update zu Cult of the Lamb wird wild gefeiert.

Euer Kult darf sich mit dem neusten Patch von Cult of the Lamb der fleischlichen Lust hingeben. Das kostenlose Update bietet zahlreiche neue Features wie neue Rituale, Doktrinen und Gebäude.

Den Pfad der Sünde dürft ihr bereits seit dem 16. Januar 2024 betreten. Es gibt eine neue Ressource, die schlicht den Namen Sünde trägt und auf verschiedenen Arten generiert werden kann.

Neue Gebäude:

In der Trinkhalle dürfen sich eure Anhänger so richtig dem Alkohol hingeben. Gelegentlich schlägt einer über die Stränge und es wird gekämpft, gelacht und in jedem Fall Sünde produziert.

dürfen sich eure Anhänger so richtig dem Alkohol hingeben. Gelegentlich schlägt einer über die Stränge und es wird gekämpft, gelacht und in jedem Fall Sünde produziert. Was im Paarungszelt passiert, dürfte jedem klar sein. Neben leibhaftiger Sünde entsteht hier vielleicht auch ein Ei, dass ihr in die Brutstätte legt. So kann sich euer Kult auch mehren.

passiert, dürfte jedem klar sein. Neben leibhaftiger Sünde entsteht hier vielleicht auch ein Ei, dass ihr in die legt. So kann sich euer Kult auch mehren. Im Trommelkreis erwartet euch ein kleines Rhythmusspiel, dessen generierte Sünde von eurer Performance abhängt.

Es gibt neue Riten wie das Ritual der Lust, welches für nackt tanzende Anhänger sorgt, oder das Ritual des Zorns, wodurch eure Schäfchen sich wie die Wilden aufführen und das Camp verwüsten.

Mit der ganzen Sünde könnt ihr beispielsweise die Abklingzeit des Fegefeuers entfernen, Anhänger re-indoktrinieren und neue Gebäude bauen.

0:38 Sex-Update in Cult of the Lamb: Im Trailer zum lüsternen Patch schieben eure Anhänger eine Nummer

Weitere neue Inhalte

Neue Skins für eure Anhänger

Neue Waffe namens Donnerbüchse mit viel Schaden auf kurze Distanz und einem aufgeladenen Schuss für größere Entfernungen

23 Outfits, die bei der neuen Schneiderei zu finden sind

Sechs neue Arten Kot

Die Liste mit Neuerungen und Verbesserungen ist noch um einiges größer, ihr findet alle Details in den Patchnotes von Update 1.3.2. Falls ihr übrigens tatsächliche Nacktheit erwartet, muss euch Cult of the Lamb in der Hinsicht enttäuschen.

Spielerzahlen auf Steam steigen

SteamDB zufolge gingen die Spielerzahlen schon am ersten Tag des Updates hoch auf über 16.000 gleichzeitig aktive Kultführer. Eine enorme Steigerung zu den vorher im Durchschnitt 3.000 Spielern.

Cult of the Lamb hat insgesamt 94 Prozent positive Bewertungen auf Steam und auch das neuste Update kommt bei den Spielern hervorragend an. Die Community sündigt scheinbar gerne.