Aufbau-Hit von 2022 mit GameStar Gold-Award bekommt riesiges, kostenloses Update

Das kostenlose Update von Cult Of The Lamb bringt nicht nur Sektenmigtlgieder zum tanzen.

Mit Cult Of The Lamb landeten die Entwickler bei Massive Monster einen Überraschungshit. Vollendet ist das Sekten-Spiel jedoch noch lange nicht. Bereits in wenigen Monaten erscheint das nächste große Update. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch wenig über den Inhalt bekannt, doch die Ankündigung ist mehr als vielversprechend.

Sünden des Fleisches

Die Ankündigung geschah über den offiziellen X-Account von Cult Of The Lamb (ehemals Twitter). Das Update trägt den Namen Sins Of The Flesh und soll sehr früh im Jahr 2024 erscheinen. Ein genaues Veröffentlichungsdatum ist demnach zwar nicht bekannt, jedoch können wir aufgrund der Betonung von sehr früh mit Januar oder Februar 2024 rechnen.

Auch der genaue Inhalt ist noch nicht bekannt, jedoch versprechen die Entwickler einiges. Neben neuen Features und weiteren, nicht näher benannten Inhalten soll es vor allem neue Geschichten geben. Demnach könnt ihr euch durch das Update auf mehrere zusätzliche Spielstunden freuen.

Der Titel Sins Of The Flesh (oder zu Deutsch Sünden des Fleisches ) deutet auf die biblische Todsünde Wollust hin. Diese Theorie wird von dem Bild untermauert, das in Rahmen der Ankündigung veröffentlicht wurde. Es zeigt einen Tanzkreis voller entkleideter Kult-Anhänger sowie einen über beide Ohren strahlenden Anführer.

Den Trailer zum letzten großen Update seht ihr hier:

1:13 Cult of the Lamb zeigt sich zum großen Gratis-Addon von seiner diabolisch-niedlichen Seite

Da das Aufbauspiel mit Roguelite-Elementen auch vorher keine Tabus gescheut hat, wäre die Thematik Wollust nicht verwunderlich. Sicher wissen wir es zwar noch nicht, doch die Entwickler haben bereits angekündigt, dass es in den nächsten Wochen weitere Informationen zum kommenden Update geben wird.

