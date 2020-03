Am 4. März ist mit Curse of the Dead Gods ein neues Spiel für Liebhaber von Roguelike Dungeon Crawlern im Early-Access erschienen. Die ersten Spieler erfreuen sich schon jetzt an dem Titel und der Entwickler kündigt mit einer Roadmap bereits große Pläne an.

Hier durchsucht ihr alte Tempel, bezwingt Monster, trickst Fallen aus und erlangt so wertvolle Beute. In den Kämpfen ist es vor allem wichtig nicht zu aggressiv vorzugehen, sondern auch auf defensive Taktiken zu setzen. Wie das in Aktion aussieht, zeigt die nachfolgende Galerie:

Licht und Dunkelheit

Die Level von Curse of the Dead Gods sind stets in tiefe Dunkelheit gehüllt, die nicht nur grafische, sondern auch spielerische Bedeutung besitzt. Denn im Schatten sind die Gegner stärker. Wenn ihr zuvor mit eurer Fackel diverse Leuchtfeuer im Tempel aktiviert, werden die Kämpfe einfacher.

Doch auch euer Charakter selbst kann der Dunkelheit verfallen. Jedes Mal, wenn ihr magischen Schaden nehmt oder tiefer in den Tempel hinabsteigt, fühlt sich euer Verderbnismeter auf. Ist das voll, werdet ihr mit einem von zehn Flüchen belegt.

Wer auf der Reise stirbt, fängt von vorne an. Einzig und allein gefundene Kristallschädel, die euch bestimmte Buffs verleihen, behaltet ihr.

Aktueller Umfang und Pläne

Jaguar-Tempel mit einzigartigen Fallen

zehn normale und ein finaler Fluch

etwa 30 einzigartige Räume

sechs Gegner inklusive Elite-Versionen

zwei Champion-Bosskämpfe

ein Endboss

20 Segen

neun Kampfstile

40 Relikte

Neuer Content kommt noch im März: Bereits im März 2020 sollen Championwaffen, mehr Raumvariationen und zusätzliche Relikte, Flüche und Segen erscheinen. Danach sind zwei weitere Tempel mit einzigartigen Fallen und Gegnern geplant, sowie weitere Gameplaymechaniken.

Die bisherigen Spieler äußern sich in den Reviews auf Steam sehr angetan. Von 186 Wertungen sind mit 162 ganze 86 Prozent positiv. Die wenigen Kritiker empfinden das Spiel als zu generisch und beklagen sich vor allem über Performance-Probleme.

Die Veröffentlichung von Version 1.0 ist noch für 2020 geplant. Das Spiel ist Windows-exklusiv und kostet derzeit etwa 15 Euro. Versionen für Linux oder macOS existieren nicht.