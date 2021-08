Xbox Game Pass: Neue Spiele im August 2021

Ein neuer Monat hat begonnen, das bedeutet, dass neue Spiele für den Xbox Game Pass für PC vor der Tür stehen. Auch der August 2021 bildet hier keine Ausnahme und erweitert das Angebot um verschiedene Genrevertreter.

Welche Titel im August 2021 für euch im Xbox Game Pass für PC warten, fassen wir hier zusammen. Am Ende des Artikels verraten wir zudem, welche Spiele demnächst den Abodienst verlassen.

Curse of the Dead Gods

Genre: Action | Release: 23.02.2021 | Im Game Pass ab: 05. August 2021

Noch bevor Indie-Hit Hades in diesem Monat dem Xbox Game Pass beitritt, könnt ihr euch an Curse of the Dead Gods versuchen. Dabei handelt es sich ebenfalls um ein Roguelite, welches mit isometrischer Perspektive, düsterer Atmosphäre und einem actionlastigen Kampfsystem punktet. Im Test konnte das Werk des Entwicklers Pass Tech Games definitiv überzeugen:

17 13 Mehr zum Thema Curse of the Dead Gods im Test

Dodgeball Academia

Genre: Rollenspiel | Release: 05.08.2021 | Im Game Pass ab: 05. August 2021

Wem Knockout City in diesem Jahr zu viel Multiplayer-Spiel war, aber grundsätzlich Interesse an Dodgeball-Sport hat, der sollte einen Blick auf Dodgeball Academia werfen. In dem Singleplayer-Rollenspiel schlüpft ihr in die Rolle von Otto, der sich an der neuen Dodgeball Akademie beweisen möchte, neue Freundschaften schließt und Rivalen in Turnieren besiegt.

Link zum YouTube-Inhalt

Katamari Damacy Reroll

Genre: Action | Release: 07.12.2018 | Im Game Pass ab: 05. August 2021

In Katamari Damacy Reroll steuert ihr einen magischen Ball und sammelt immer größer werdende Objekte innerhalb eines Levels auf, bis ihr selbst groß genug seid, um zu einem Stern zu werden. Das schräge Spielprinzip stammt aus der Feder von Keita Takahashi (Wattam) und wurde einst 2004 für die PlayStation 2 veröffentlicht. Die Neuauflage bietet unter anderem eine überarbeitete Grafik.

Link zum YouTube-Inhalt

Lumines Remastered

Genre: Puzzle | Release: 26.06.2018 | Im Game Pass ab: 05. August 2021

Das Puzzle-Spiel Lumines ist ebenfalls 2004 erschienen, damals für die PlayStation Portable. Die Neuauflage gibt es hingegen auch für den PC, sie erinnert vom Prinzip her an Tetris. Wie im Klassiker müsst ihr verschiedene Blöcke in einem Spielfeld platzieren und gleichfarbige aneinanderreihen. Diese verschwinden jedoch erst, wenn sie von einer Linie erfasst werden, die mit der Musik synchronisiert ist.

Link zum YouTube-Inhalt

Starmancer

Genre: Strategie | Release: 05.08.2021 (Early Access) | Im Game Pass ab: 05. August 2021

Bei Starmancer handelt es sich laut den Entwicklern um eine »von Dwarf Fortress inspirierte Weltraum-Simulation«, bei der ihr als übermächtige KI eine Raumstation bauen und verwalten müsst. Ähnlich wie in Rimworld müsst ihr euch um Crewmitglieder kümmern, Lebenserhaltungssysteme im Auge behalten, mit anderen Fraktionen im All Handel betreiben, Pflanzen anbauen und vieles mehr.

Starmancer erscheint am 5. August noch nicht als fertige Vollversion, sondern im Early Access beziehungsweise als Game-Preview-Version. Der vollständige Release ist für 2022 geplant.

Link zum YouTube-Inhalt

Art of Rally

Genre: Rennspiel | Release: 23.09.2020 | Im Game Pass ab: 12. August 2021

Obwohl man es Art of Rally nicht sofort ansieht, handelt es sich dabei um eine Verneigung vor dem Rallye-Sport der 1960er- bis 1980er-Jahre. Das Rennspiel bietet über 50 ikonische Wagen, die ihr auf zahlreichen Strecken an die Grenzen bringt - sogar mit einer authentischen Fahrphysik.

Hades

Genre: Action | Release: 17.09.2020 | Im Game Pass ab: 13. August 2021

Bei Hades handelt es sich um eines der besten Spiele des letzten Jahres. Das Action-Rollenspiel mit Roguelite-Elementen überzeugt mit einem schnellen Kampfsystem, einer für das Genre eher unüblich sympathischen Story, spannenden Charakteren und einer klassischen Motivationsspirale. Im Gamestar-Test wusste das Spiel der Bastion-Macher auf nahezu ganzer Linie zu überzeugen:

193 28 Mehr zum Thema Hades im Test: Ein Action-Rollenspiel-Meisterwerk

Microsoft Solitaire Collection: Premium Edition

Genre: Puzzle | Release: 28.07.2012 | Im Game Pass ab: 17. August 2021

Früher ein vorinstallierter Klassiker, heute eine eigene App: In der Microsoft Solitaire Collection stecken fünf verschiedene Spielvarianten inklusive täglichen Herausforderungen und Achievements. Die Premium-Edition der Collection sorgt für Werbefreiheit und einem exklusiven Xbox-Game-Pass-Kartenrücken.

Link zum YouTube-Inhalt

Twelve Minutes

Genre: Adventure | Release: 19.08.2021 | Im Game Pass ab: 19. August 2021

In Twelve Minutes erlebt ihr eine Art interaktiven Thriller als Adventure aus der Top-Down-Perspektive, bei dem der Name bereits das Spielprinzip umreißt. Ein junger Mann erlebt immer wieder die gleichen zwölf Minuten während eines Abendessens mit seiner Ehefrau, bei der ein Polizist in die Wohnung eindringt und sie des Mordes beschuldigt. Euer Ziel ist es, der Zeitschleife zu entkommen und das Geheminis um die vermeintliche Straftat zu lüften.

66 20 Mehr zum Thema 12 Minutes: Ein oft genutztes Feature wird sinnvoll genutzt

Psychonauts 2

Genre: Action-Adventure | Release: 25.08.2021 | Im Game Pass ab: 25. August 2021

Über 15 Jahre nach dem ersten Ausflug von Protagonist Raz kehrt Entwickler Double Fine zurück zu Psychonauts. Im Nachfolger ist Raz mittlerweile ein ausgelernter Psychonaut und macht sich auf die Suche nach Antworten rund um den Fluch, der seine Familie heimsucht. Dabei deckt er auch die durchaus fragwürdige Vergangenheit der Psychonauts-Organisation auf. Spielerisch bleibt sich Psychonauts 2 als 3D-Jump'n'Run mit Rätseln treu.

Welche Spiele insgesamt im Abonnement enthalten ist, verraten wir euch derweil an dieser Stelle:

547 26 Mehr zum Thema Xbox Game Pass: Liste aller PC-Spiele 2021

Diese Spiele verlassen den Game Pass

Während neue Spiele dazu kommen, verlassen andere den Dienst. Am 8. August trifft es erst einmal nur ein Spiel:

GTA 5 (Cloud und Konsole)

Am 15. August 2021 werden dann die folgenden Spiele aus dem Abo verschwinden:

Die neuen Spiele im Xbox Game Pass für PC reichen euch nicht? Dann könnt ihr euch auch bei Amazon Prime diesen Monat mit neuen Spielen eindecken, darunter unter anderem Battlefield 5.