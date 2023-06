Zu Cyberpunk 2077 und Phantom Liberty gibt's gerade ein ziemlich gutes Angebot

Am 26. September 2023 steht für CD Projekt Red die größte Prüfung seit Release von Cyberpunk 2077 Ende 2020 an: Mit dem gigantischen Update 1.7 soll Cyberpunk nicht nur endgültig das werden, was den Fans ursprünglich versprochen wurde - nein, das Addon Phantom Liberty setzt noch einen drauf. Eine neue Kampagne, die sich auch aufs Hauptspiel auswirkt, neue Gebiete, Waffen, Quests, Phantom Liberty könnte richtig, richtig groß werden. Das bezeugt auch unser Chefredakteur Heiko nach einem ersten ausführlichen Anspieltermin zum Addon.

Dafür verlangt CD Projekt aber auch einen entsprechenden Eintrittspreis: 30 Euro werdet ihr auf Steam und GOG zahlen müssen, um euch ins Addon zu stürzen - die Änderungen von Update 1.7 sind hingegen für alle Besitzerinnen und Besitzer des Hautspiels kostenlos. Und zu denen könnt ihr aktuell recht günstig gehören.

Auf GOG ist Cyberpunk 2077 um die Hälfte reduziert auf ebenfalls nur 30 Euro. Das entspricht dem Standard-Rabatt, den das Spiel mittlerweile auch gefühlt alle vier Wochen auf Steam bekommt: 50 Prozent Discount. Falls ihr also lieber auf Steam zockt, müsst ihr nicht extra für diesen Rabatt zu GOG wechseln.

Aktuell gibt's allerdings im Bundle mit Phantom Liberty noch ein bisschen mehr Rabatt. Packt ihr euch beide Titel im Verbund in den Warenkorb, zahlt ihr nur 56 Euro. Mathefüchse werden es ahnen: Ihr bekommt also zusätzlich zu den 30 Euro Rabatt auf das Grundspiel noch 4 Euro Rabatt auf das Addon.

Nach Release Ende September wird's wahrscheinlich eine Weile dauern, bis Phantom Liberty im Sale landet, also könnte das die beste Chance sein, ein paar Prozente auf den DLC zu ergattern. Auf der anderen Seite rechnen wir spätestens zu Steams Weihnachtssale mit einem ersten Preisnachlass - wägt also am besten selbst ab, wie viel euch das Addon wert ist. Und wie sehr ihr CD Projekt mittlerweile vertraut!

Denn wie immer gilt: Noch hat niemand die Release-Version von Phantom Liberty gespielt. Es kann sich also lohnen, erst abzuwarten, ob das finale Ergebnis mit euren Erwartungen übereinstimmt.