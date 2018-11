Dass in der futuristischen Welt von Cyberpunk 2077 auch Hacken ein wichtiger Aspekt sein wird, war abzusehen. Wie genau wir in dem neuen Open-World-Spiel der Witcher-Macher von CD Projekt RED allerdings Computer und andere Systeme mit unseren Hacker-Skills beeinflussen können, haben die Entwickler bislang noch nicht im Detail verraten.

Der Reddit-User bboymurchant sorgte nun allerdings für ein wenig Licht im Dunklen und hat die offizielle Facebook-Seite von Cyberpunk 2077 einfach direkt per PM angeschrieben und nach weiteren Infos zum Hacking gefragt. Allzu ausführlich ist die Antwort zwar nicht ausgefallen, aber sie verrät immerhin, dass wir im Spiel sogenanntes »Netrunning« betreiben werden und das dürfte auch ein mehr als nützliches Gameplay-Element werden:

"Netrunning wird definitiv ein wichtiger Bestandteil des Spiels sein, ich kann dir aber nicht wirklich viel dazu verraten. Was ich sagen kann, ist dass man in Sachen Gameplay in der Lage sein wird, Systeme zu hacken, um in Missionen zum Beispiel Türen zu öffnen, Gegner abzulenken oder ähnliches. Man wird außerdem Wissen erlangen können, das man dann wiederum zum eigenen Vorteil nutzen kann - die Lage von interessanten Orten und so weiter."