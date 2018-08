Es ist eine Frage, die sich jeder Mix aus Rollenspiel und Shooter stellen muss: Wie sorge ich dafür, dass mein RPG-Kampfsystem sich trotzdem anfühlt wie eine gute Schießerei? Fallout hatte daran zu knabbern, The Division ebenfalls - und auch Cyberpunk 2077 muss die goldene Mitte zwischen Charakterwerten und Gunplay finden. Wie wir jetzt wissen, unterstützt die Entwickler dabei ein Mann vom Fach.

Im offiziellen Gamescom-Livestream mit Kollege Fabian Siegismund erzählen die Macher, dass Lukasz Wnek ihnen unter die Arme greift. Wer ihn nicht kennt: Lukasz »LUq« Wnek gewann 2006 die World Cyber Games, ist Ex-Counter-Strike-Profi. Er gehörte zu den sogenannten »Golden Five«, einer Gruppe von fünf polnischen 1.6-Profis, die zwischen 2006 und 2008 die E-Sport-Szene des Spiels dominierten.

Lukasz fungierte auf der Gamescom als Vorspieler: Er lenkte V durch die Messe-Demo, die somit live von ihm vorgespielt wurde. Er unterstützt CD Projekt bereits seit mehreren Jahren auch als Gameplay-Designer, um beispielsweise sicherzustellen, dass sich die Schießereien stimmig anfühlen.

One of our gameplay designers is an ex pro CS player. He likes to show off sometimes :)



https://t.co/92zezpGeTo via @youtube