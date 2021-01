Cyberpunk 2077: Neue Mod lässt euch Night City im Flug erkunden

Die Spielwelt Night City von Cyberpunk 2077 könnt ihr entweder zu Fuß oder hinter dem Steuer eines der zahlreichen Autos beziehungsweise Motorräder erkunden. Zwar gibt es auch Abschnitte, in denen ihr in bester Blade-Runner-Manier an Bord eines fliegenden Hovercars unterwegs seid, die lassen sich jedoch an der Hand abzählen.

Deswegen hat der Modder NexusGuy999 jetzt die sogenannte Freefly-Mod auf Nexusmods zum Download zur Verfügung gestellt, dank der Protagonist V auf die Gesetze der Schwerkraft pfeift. Bevorzugt ihr dennoch einen fahrbaren Untersatz, hilft euch übrigens unser Guide zu allen kostenlosen Fahrzeugen von Cyberpunk 2077 weiter:

45 9 Mehr zum Thema Cyberpunk 2077: So kommt ihr kostenlos an Fahrzeuge, die ihr behalten könnt

Freefly-Mod für Cyberpunk: Download und Installation

Auf die entsprechende Seite der Freefly-Mod für Cyberpunk 2077 kommt ihr über diesen Link. Beachtet dabei, dass als Voraussetzung für die Verwendung dieser Modifikation Cyberpunk Engine Tweaks Version 1.8.3 oder höher notwendig ist, welche allgemein am technischen Zustand des Spiels schraubt.

Eine detaillierte Anleitung zur Installation und Deinstallation findet ihr auf NexusMods. Beim regulären Spielen sollte euch Freefly allerdings gar nicht erst in die Quere kommen, lässt sich die Mod doch denkbar einfach bedienen.

So einfach fliegt es sich durch Night City

Ihr aktiviert den »Flugmodus«, indem ihr auf die Taste 5 eurer Tastatur drückt. Nun manövriert ihr euch mit WASD durch den Flugverkehr über Night City. Mit Space und Shift reguliert ihr zusätzlich eure Flughöhe und mit den Ziffern 6 und 7 außerdem eure Geschwindigkeit.

Damit habt ihr die Möglichkeit, die komplette Spielwelt aus einem völlig neuen Blickwinkel zu betrachten oder spannende Orte zu erklimmen, ohne dass ihr anstrengende Kletterpassagen auf euch nehmt. Wie das aussehen kann, zeigt PCGamer in einem extra dafür angefertigten GIF:

Link zum Gfycat-Inhalt

Falls ihr euch darüber hinaus für Cyberpunk-2077-Mods interessiert, solltet ihr einen Blick auf unseren Check-Artikel werfen: Hardware-Spezialist Alex hat sich Performance- und Grafik-Modifikationen für das Rollenspiel vorgenommen und verrät euch, welche sich für ein besseres Spielerlebnis tatsächlich lohnen.