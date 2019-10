Der Charity-Stream »Friendly Fire 5« steht bald an und schon jetzt laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Nun wurde bekannt gegeben wer der neue Haupt-Sponsor wird, unter dessen Motto der Stream läuft: Cyberpunk 2077.

Was ist Friendly Fire? Die erste Ausgabe von Friendly Fire fand 2015 statt. In den jährlichen Charity-Streams geben sich bekannte Streamer und Youtuber auf Twitch die Klinke in die Hand, um Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Während des Streams werden Party-Spiele gespielt oder andere lustige Aktionen gebracht. Letztes Jahr hatte man zwischenzeitlich um die 100.000 Zuschauer auf Twitch.

Alles unter dem Zeichen von Cyberpunk 2077

Das Sponsoring von CD Projekt Red und Namco Bandai Entertainment umfasst den Friendly Fire Schriftzug und das komplette Merchandise:

Einen Jahreskalender mit verschiedenen Youtubern und Influencern

Shirts, Caps und Hoodies

Tassen

Notizbücher

Taschen

Mützen

Alle Artikel sind im Stil des am 16.April 2020 erscheinenden Action-Rollenspiels gehalten und können während des Streams erworben werden.

In einem Trailer stimmt die diesjährige Friendly Fire Crew im Cyberpunk 2077-Look schon einmal auf das Thema ein:

Wann startet der Stream? Friendly Fire 5 soll am 7.Dezember 2019 um 15 Uhr statt finden und wird dann live auf Twitch übertragen

