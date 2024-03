Cyberpunk 2077: Spieler findet brandneues Geheimnis, CD Projekt gratuliert

Wenn ihr diesen Vogel seht, wisst ihr: Ihr seid einem Geheimnis auf der Spur!

Cyberpunk 2077 hat zahlreiche von den Entwicklern versteckte Geheimnisse zu bieten, im Fachjargon auch gerne Easter Eggs genannt. Manche davon sind zwar schon uralt, sorgen aber auch heute noch für Begeisterung bei Fans.

Und manche sind neu - so neu, dass ein Spieler nun für das Aufspüren eines Geheimnisses sogar Lob von CD Projekt persönlich erhalten hat.

Ein Easter Egg mit echtem Teamgeist

Der jüngst veröffentlichte Patch 2.12 für Cyberpunk 2077 fiel äußerst klein aus. Was die kurzen Release Notes aber nicht verraten: CD Projekt hatte bis zuletzt noch immer ein unentdecktes Easter Egg in Night City platziert - und noch dazu ein sehr schönes!

Der YouTuber Ian Ilano TV ist dem Geheimnis nun auf die Schliche gekommen. Im folgenden Video verrät er euch, wie ihr das Easter Egg erreicht und was dahintersteckt.

Daher also an dieser Stelle eine Spoiler-Warnung, falls ihr das Rätsel selbst lösen möchtet.

So gelangt ihr zum neuen Easter Egg:

Reist auf der Map zum Schnellreisepunkt Bradbury & Buran im nördlichen Teil der Stadt. Dreht euch gleich nach links, lauft die Straße entlang, bis ihr einen Hamburger über einem Imbiss namens Tom's Diner thronen seht (der Ort, wo ihr euch nach dem Relic-Fiasko zum ersten Mal mit Takemura trefft). Ihr müsst auf das Dach des Diners. Klettert dafür einfach auf den kleinen Verkaufsstand rechts neben dem Eingang. Oben angekommen, erblickt ihr eines der mit Patch 2.1 eingeführten Sightseeing-Ferngläser, das ihr euch gleich vor die Augen presst. Bewegt die Kamera an das linke Gebäude, wo ihr ein violettes Motorrad seht. Daneben erblickt ihr ein Logo - ein roter Vogel, der euch vielleicht verdächtig bekannt vorkommt. Genau, es handelt sich um das offizielle Firmenlogo von CD Projekt. Alles, was ihr jetzt noch tun müsst, ist das Logo einige Sekunden lang anzustarren. Ihr löst einen Glitch aus und erblickt das Easter Egg - ein Teamfoto eurer liebsten Chooms von CD Projekt!

Das Easter Egg auf dem Dach von Tom's Diner versprüht echten Teamgeist.

Wie schon erwähnt, hatte zuvor noch niemand dieses Easter Egg aufgespürt. Und deshalb sorgte der Fund von Ian Ilano TV auch für Aufsehen - bis sogar CD Projekt selbst sich meldete.

Denn niemand Geringeres als Marcin Momot, Global Community Director des polnischen Studios, gratulierte dem YouTuber auf X (ehemals Twitter) zu seinem Fund.

Es gab erst kürzlich eine Diskussion in einem unserer Slack-Kanäle, dass [das Easter Egg] noch nicht entdeckt wurde. Gut gemacht, dass du es gefunden hast!

Das Team-Foto ist der jüngste Neuzugang in die illustre Runde der Easter Eggs in Cyberpunk 2077. Ein weiteres Geheimnis, wenn auch kein frisch entdecktes, haben wir im oben verlinkten Artikel für euch. Außerdem haben sich Fans Gedanken gemacht, wo eigentlich der Körper von Johnny Silverhand hin ist. Zu welchem Schluss sie gekommen sind, erfahrt ihr in der ebenfalls oben verlinkten Meldung.