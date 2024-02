Cyberpunk 2077: Patch 2.12 ist jetzt live und wir haben alle Änderungen für euch

Ein kleines Update, aber immerhin: Patch 2.12 schafft allerlei kleine Ärgernisse aus der dystopischen Spielwelt.

Cyberpunk 2077 hat ein neues Update erhalten. Patch 2.12 fällt aber bei Weitem nicht so groß aus wie manche vorherige Aktualisierungen. Neue Features sind Mangelware, aber das Rollenspiel platzt ja ohnehin schon fast aus allen künstlichen Nähten.

Dennoch ist die Installation natürlich empfehlenswert - vor allem für Steam-Deck-Nutzer. Wir haben ein paar Highlights für euch herausgepickt, die vollständigen Release Notes findet ihr wie gehabt auf Seite 2.

Alle Infos zu Patch 2.12

Release & Größe: Das Update ist am 29. Februar um 12 Uhr live gegangen. Auf dem PC sollte sich eure Steam-, GOG- oder Epic-Store-Version automatisch aktualisieren. Die Größe von Patch 2.12 ist uns noch nicht genau bekannt, sie sollte angesichts des Changelogs aber auch für langsamere Leitungen zu stemmen sein.

Highlights:

PC-only: Ihr könnt nun den Radioport und das Ablegen von bewusstlosen oder erledigten NPCs auf eine andere Taste legen.

Ihr könnt nun den Radioport und das Ablegen von bewusstlosen oder erledigten NPCs auf eine andere Taste legen. Steam-Deck : Der Controller-Cursor ist nun in Menüs und bei der Verwendung von Terminals im Spiel besser sichtbar. Davon profitieren im Prinzip natürlich auch alle anderen Plattformen. Auf dem kleinen Valve-Handheld dürfte dieses Plus an Komfort aber besonders gut ankommen.

: Der Controller-Cursor ist nun in Menüs und bei der Verwendung von Terminals im Spiel besser sichtbar. Davon profitieren im Prinzip natürlich auch alle anderen Plattformen. Auf dem kleinen Valve-Handheld dürfte dieses Plus an Komfort aber besonders gut ankommen. Raytracing-Fixes: Mehrere Probleme im Zusammenhang mit aktiviertem Raytracing wurden behoben, etwa das extrem helle Haar von NPCs, wenn sie in einem Fahrzeug sitzen.

Mehrere Probleme im Zusammenhang mit aktiviertem Raytracing wurden behoben, etwa das extrem helle Haar von NPCs, wenn sie in einem Fahrzeug sitzen. Xbox-only: Spieler auf der Microsoft-Konsole können sich freuen, denn ab sofort sollte das Laden ihres Spielstands nicht mehr in einen Endloszustand geraten oder gar zum Absturz führen.

Spieler auf der Microsoft-Konsole können sich freuen, denn ab sofort sollte das Laden ihres Spielstands nicht mehr in einen Endloszustand geraten oder gar zum Absturz führen. Quest-Bugs: Eine ganze Reihe an Fehlern gehören der Vergangenheit an, die euch im Rahmen von Missionen begegnen und zulasten der Atmosphäre gehen konnten.

Dass Cyberpunk seit dem großen Update 2.1 in unseren Augen gar keine großen Patches mehr benötigt, zeigt euch unser obiges Video. Darin seht ihr, wie gut das Rollenspiel inzwischen geworden ist.

CD Projekt ist derweil schon fleißig dabei, am Nachfolger »Project Orion« zu arbeiten. An der Entwicklung beteiligt sind einige große Namen, die unter anderem schon an Bioware-Klassikern mitgewirkt haben. Mehr dazu erfahrt ihr ebenfalls im obigen Kasten.