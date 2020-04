Im September 2020 soll eines der heiß erwartetsten Spiele des Jahres erscheinen: Cyberpunk 2077 von den CD Projekt Red besticht mit toller Optik, dichter Cyberpunk-Atmosphäre und dem guten Ruf der Entwickler.

Doch wie zu erwarten scheinen andere Entwickler auf dieser Erfolgswelle mitreiten zu wollen und euch übers Ohr zu hauen: Dürfen wir vorstellen: »Night City«, ein Spiel, dass nicht nur den Namen der Stadt aus dem echten Cyberpunk klaut, sondern euch für positive Steam-Reviews das Spiel auch noch schenken will.

So machen die Entwickler trotz Corona weiter

Am 16. April wurde auf Steam ein Spiel namens »Night City« veröffentlicht, dass sich ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen an Cyberpunk 2077 orientiert. Die Entwickler beschreiben ihr »Spiel« auf Steam wie folgt:

Das kann tatsächlich wörtlich genommen werden, wie einige User bestätigen, die sich das Cyberpunk-Ripoff bereits zugelegt haben. Anscheinend gibt es tatsächlich nur ein leeres Zimmer und eine Straße zu begutachten, irgendwelche Aktivitäten oder gar eine Story gibt es nicht.

Der Haken lautet wie folgt: Die Entwickler versprechen, dass ihr für positive Reviews Cyberpunk 2077 geschenkt bekommt. Angeblich besitzen sie 100 Editionen des heiß erwarteten Rollenspiels und werden sie an die »Top 100 Autoren« von Reviews auf der Steam-Page verschenken. Die ersten zehn positiven Reviews sollen dabei eine 90%ige Zusatzchance bekommen.

Das Ganze klingt wirklich unglaublich, wenn ihr euch selbst überzeugen wollt schaut euch am besten die offizielle Steam-Seite des Spiels an.

Nun könnte man meinen, für 8,19€ könnte man ja mal seinen Hut in den Ring werfen und vielleicht sogar noch Cyberpunk 2077 abstauben. Aber Vorsicht: Hier sind sehr wahrscheinlich Betrüger am Werk! Steam-User boundring rechnet das Ganze einmal durch und erklärt, warum es sich sehr wahrschenlich um einen Schwindel handelt:

"1. einen Wettbewerb zu starten, bei dem Preise für Keys zu einem Spiel angeboten werden, das noch nicht veröffentlicht wurde

2. Obergrenze von 101 angebotenen Schlüsseln, Vorbestellungen für Cyberpunk 2077 kosten jeweils $59,99, so dass der Wettbewerb insgesamt $6058,99 kostet (allein für die Preise, wer weiß wie viel das »Spiel« gekostet hat)

3. Teilt diese 6058,99 $ durch die Kosten dieses "Spiels", 9,99 $, was 606,51 ergibt, gerundet auf ein Hundertstel, was bedeutet, dass sie nur 607 Käufe benötigen, um die Gewinnschwelle zu erreichen."