CD Projekt Red hat sich bei Cyberpunk 2077 nicht lumpen gelassen und neben Schauspieler Keanu Reeves sowie der Band Refused oder der Hip-Hop-Gruppe Run the Jewels weitere Stars und Sternchen für ihr Rollenspiel rekrutiert. Dazu gehört auch die kanadische Popsängerin Grimes, die nun ihren Charakter namens Lizzy Wizzy und dessen Twist für das RPG in einem Livestream gespoilert hat.

Besagter Livestream wurde mittlerweile offline genommen, was vermuten lässt, dass die Informationen zu Lizzy Wizzy und Cyberpunk 2077 noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Im Q&A mit ihren Fans wurde Grimes nach ihrer Rolle im Rollenspiel gefragt, deren Twist die kanadische Musikerin nun vorweggenommen hat.

Grimes' Rolle in Cyberpunk 2077: Wer ist Lizzy Wizzy?

Seid ab dieser Stelle vor Spoilern zur Handlung von Cyberpunk 2077 gewarnt: Falls ihr nicht wissen wollt, was hinter Grimes' Lizzy Wizzy steckt, solltet ihr den Artikel an dieser Stelle wieder schließen und euch bis zum Release-Termin des Rollenspiels am 17. September 2020 gedulden.

Immer noch hier? Na gut. Die geleakten Infos (und Spoiler) zu Grimes' Charakter Lizzy Wizzy in Cyberpunk 2077, die auf Reddit zu finden sind, lauten wie folgt:

"Ich habe meine Stimme Lizzy Wizzy geliehen, das Spiel wird so verdammt gut! Ich meine, dass ich das Spiel zwar noch nicht gespielt habe, ich aber jemandem eine Stunde dabei zuschauen durfte. Das Spiel sieht fantastisch aus und ich verkörpere einen Popstar, der auf der Bühne Selbstmord begangen hat. [Lizzy Wizzy] musste dann einer Notfalloperation unterzogen und ihr kompletter Körper mit Cybernetics ersetzt werden, während sie eine komplette Stunde lang klinisch tot war. Danach hat sie ihr Konzert als Cyborg zu Ende gespielt. Dabei handelt es sich um eines der größten Stücke der Performance-Kunst, die jemals gemacht wurden!"

Grimes wird in Cyberpunk 2077 nicht nur sprechen, sondern auch singen. Keanu Reeves spielt die (untote) Rocklegende Johnny Silverhand - Frontsänger der Band Samurai und Begleiter von Protagonist V. Allerdings singt Keanu Reeves nicht selbst: Die Punkband Refused hat für Cyberpunk 2077 völlig neue Songs geschrieben und leihen Johnny Silverhand sowie Samurai ihr musikalisches Talent.

