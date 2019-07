Johnny Silverhand wird in Cyberpunk 2077 von Keanu Reeves dargestellt. In das Mikrofon der fiktiven Band Samurai schreit jedoch nicht der Schauspieler persönlich, sondern an seiner Stelle Dennis Lyxzén - der Sänger von Refused.

CD Projekt Red hat jedoch nicht nur Lyxzén rekrutiert, sondern gleich die gesamte Truppe: Die schwedische Hardcore-Punk-Band Refused tritt in Cyberpunk 2077 als Samurai auf.

So klingt Cyberpunk

Der Entwickler des Spiels hat bekannt gegeben, dass Refused eine EP mit den »größten Hits« von Samurai schreiben, aufnehmen und produzieren wird. Die Songs sind dabei von der Vorlage des Videospiels Cyberpunk 2020 inspiriert oder werden völlig neu entworfen. Für Fans von Refused auf jeden Fall großartige Nachrichten: Die Band hat seit ihrem letzten Album Freedom von 2015 nichts mehr von sich hören lassen.

Den ersten Song der Platte könnt ihr schon jetzt anhören: CD Projekt Red veröffentlichte »Chippin' In« auf YouTube, der Fans von Cyberpunk 2077 bekannt vorkommen dürfte: Zu eben jenen Klängen betrat Keanu Reeves die Bühne der E3 2019 - offensichtlich hat niemand gemerkt, dass es sich dabei um einen neuen Track von Refused handelt. In Cyberpunk 2077 schlüpft Keanu Reeves in die Rolle von Johnny Silverhand, dem Sänger und Lead-Gitarristen von Samurai.

Keanu Reeves in Cyberpunk 2077 - Wer ist Johnny Silverhand?

Refused & CD Projekt Red

Refused arbeitet für Cyberpunk 2077 mit Marcin Przybylowicz zusammen, dem kreativen Leiter des Komponistenteams von CD Projekt Red. Przybylowicz selbst beschreibt in der offiziellen Pressemitteilung des Entwicklerstudios:

"Ich weiß genau, dass es viele Fans der Band im Studio gibt. [...] Ich bin sehr glücklich, dass er das getan hat, denn die massiven Riffs, wuchtigen Drums und kraftvollen Stimmen, die die Jungs von Refused als Samurai liefern, haben mich weggeblasen. Ich kann von ganzem Herzen sagen, dass der Punk-Faktor der Musik von Cyberpunk 2077 durch die Decke geht!"

Dennis Lyxzén von Refused erklärt ebenfalls, was ihn an der Zusammenarbeit mit CD Projekt Red gereizt hat und welche Parallelen er zwischen Samurai und seiner eigenen Band sieht:

"Samurai ist - genau wie wir - eine Gruppe von Rebellen, wenn auch an einem anderen Ort und zu anderen Zeiten. Die Zusammenarbeit mit CD Projekt RED, das Schreiben von Musik und Songtexten für Cyberpunks Chrom-Rock-Ikone hat Spaß gemacht, war aber auch im kreativen Sinne etwas ganz anderes. Es war eine unerwartete Herausforderung, die uns super gelegen hat und uns wirklich in Schwung brachte."

Vorgestellt: Alle Infos zu den Charakteren von Cyberpunk 2077