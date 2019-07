Die E3 2019 war atemberaubend. Nicht nur, weil es ein Release-Datum für Cyberpunk 2077 gab, sondern vor allem weil der Entwickler CD Projekt Red Keanu Reeves in der Rolle von Johnny Silverhand vorstellte. Das Team hinter dem Rollenspiel-Projekt hätte jedoch gerne mehr Stars und Sternchen in der Spielwelt von Night City. Einen nennt der Quest-Director Mateusz Tomaszkiewicz beim Namen: Meryl Streep.

Meryl Streep in Cyberpunk 2077?

Das Thema kam beim Interview mit dem Magazin Game auf, die Tomaszkiewicz nach seinen Wünschen in Sachen berühmte Besetzungen für Cyberpunk 2077 befragten. Weil er selbst ein großer Fan der Schauspielerin ist, würde er sie gerne auch in dem Rollenspiel-Epos sehen.

"Es gibt so viele großartige Schauspieler die ich liebe ... ich liebe zum Beispiel Meryl Streep.



Ich liebe Der Teufel trägt Prada und es wäre toll, sie als einen der Charaktere im Spiel zu haben."

In Gedanken hätte er direkt einen Part für sie. So könnte Streep die einen der großen Business-Charaktere übernehmen. Das würde sich ideal mit ihren Rollen wie zum Beispiel der kalten Miranda Priestly decken. Entsprechende Persönlichkeiten passen ideal in ein Cyberpunk-Universum.

Wer ist Meryl Streep? Mary Louise Streep hatte ihr Bühnendebut im Jahr 1975 mit dem Stück Trelawny of the Wells. Im Fernsehen trat sie das erste Mal 1977 in The Deadliest Season auf. Auf der Leinwand hingegen sah man sie in Julia zum ersten Mal - ebenfalls aus dem Jahre 1977. Eine ihrer bekannteren Rollen ist die von Miranda Priestly in Der Teufel trägt Prada aus dem Jahr 2006. Eine aktuellere Rolle ist die der Topsy im Film Mary Poppins Returns von 2018.

Prominente Besetzung neben Keanu Reeves?

Während es sich bei Meryl Streep wohl eher um einen persönlichen Wunsch von Tomaszkiewicz handelt und keine in Stein gemeißelte Rolle, ist ein Auftritt weiterer Stars neben Keanu Reeves nicht auszuschließen. Das deutete ein Sprecher des Entwicklerteams in einem Interview mit der Seite Video Game Chronicle.

Auf die Nachfrage, ob es noch weitere prominente Auftritte in Cyberpunk 2077 geben wird antwortete der Entwickler nicht und gab nur an, dass man abwarten soll und das dann im Spiel sehen wird. Obwohl das natürlich keine Bestätigung ist, erweckt diese Geheimnistuerei den Anschein, als könntet ihr noch mehr bekannte Gesichter im Universum von Cyberpunk 2077 sehen.

Die Rollen müssen passen: CDPR erklärt, dass man nicht einfach irgendwelche Promis in das Spiel bringen will, um die Zielgruppe zu erweitern. Es ist wichtig, dass die Rollen auch zum Universum passen. Eine Chance mit Britney Spears zusammenzuarbeiten würde man deshalb zum Beispiel ablehnen.

Cyberpunk 2077 soll am 16. April 2020 erscheinen und ihr werdet viel von Keanu Reeves zu sehen und hören bekommen: Seine Rolle ist die zweit umfangreichste im gesamten Spiel. Schauspieler, die Charakter in Videospielen verkörpern, sind keine Neuheit. Das kommende Death Stranding von Hideo Kojima setzt zum Beispiel verstärkt auf Berühmtheiten: Der Spieler-Avatar Sam Bridges wird hier von Norman Reedus gespielt und auch andere bekannte Gesichter wie Mads Mikkelsen sind vertreten.

