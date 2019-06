Je mehr wir über Keanu Reeves' Rolle in Cyberpunk 2077 erfahren, desto umfangreicher erscheint sie. In einem E3-Interview erklärte CD-Projekt-Mitbegründer Marcin Iwinski, dass die Aufnahmen für Johnny Silverhand 15 Tage gedauert hätten. Ihr werdet jede Menge von Keanu sehen und hören, so Iwinski, denn er sei einer der wichtigsten Charaktere im ganzen Spiel:

"Ich glaube, er ist Nummer 2, was die Zahl der Sätze an gesprochenem Text angeht. Ja, über das ganze Spiel verteilt. Ich glaube, wir haben um 15 Tage an Studio-Aufnahmen, das ist also riesig. Es ist riesig. "

Welcher Charakter die Nummer 1 ist, verriet Iwinski nicht - aber vermutlich ist es einfach die vertonte Hauptfigur V, die ja obendrein noch männlich und weiblich vertont werden muss. Das würde Keanu Reeves' Figur zum prominentesten NPC der gesamten Story machen. Wer also annahm, Reeves legt nur einen kurzen marketing-wirksamen Gastauftritt hin, hat die Rolle unterschätzt! Das komplette Interview mit Iwinski könnt ihr euch hier anschauen:

Aber wer ist eigentlich Johnny Silverhand? Der legendäre Rocker ist eine wichtige Figur im Pen&Paper-Szenario Cyberpunk 2020, auf dem das Spiel basiert. Er gehört zu den leidenschaftlichsten Rebellen gegen die Herrschaft der Großkonzerne. Allerdings kam er bereits vor dem Beginn von Cyberpunk 2077 ums Leben, im Spiel tritt er als Computer-Gestalt auf einem Chip in unserem Kopf auf. Deswegen kann er uns immer und überall erscheinen. Mehr über seine Hintergrund-Geschichte erfahrt in unserem Kurz-Porträt zu Johnny Silverhand.

Und wir haben ihn bereits in Aktion gesehen! Auf der E3 wurden 45 Minuten Gameplay hinter verschlossenen Türen gezeigt, die wir minutiös für euch dokumentiert und aufgeschlüsselt haben. Unsere Riesen-Preview zu Cyberpunk 2077 verrät euch alles, was ihr wissen müsst - so ausführlich, als wärt ihr selbst dabei gewesen!