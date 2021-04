Und plötzlich ist der nächste Patch da: Der Hotfix 1.21 für Cyberpunk 2077 ist erschienen und soll das Spiel weiter verbessern. In den umfangreichen Patch Notes stecken vor allem viele behobene Quest-Bugs und das Update schraubt nochmal ein wenig am Polizei-System.

Wir fassen die wichtigsten Änderungen zusammen, auf Seite 2 findet ihr dann die kompletten Patchnotizen auf Englisch. Die deutschen ergänzen wir, sobald sie uns vorliegen.

Wann erscheint der Hotfix 1.21? Ab sofort könnt ihr das Update bei GOG, Steam und für Google Stadia herunterladen. Die Konsolen-Version ist ebenfalls bereits live.

Wie groß ist der Download? Bei GOG sind es gerade mal 588 MB, die ihr herunterladen müsst.

Das steckt im Hotfix 1.21

Verbesserung bei den Cops

Nachdem schon im großen Update 1.2 am NCPD gefeilt wurde, wird jetzt weiter nachgebessert. Verbrechen auf Dächern hatten bis vor kurzem noch hartnäckig die alten Polizisten beschworen, die völlig aus dem Nichts spawnen. Jetzt sollen sie sich auch in diesem Fall glaubwürdiger verhalten.

Ob sich die Rückkehr nach Night City nach dem letzten großen Patch lohnt, haben wir in diesem Artikel für euch überprüft:

Behobene Quest-Stopper

Besonders ärgerlich sind Bugs, die euren Fortschritt in der Story oder Nebenmissionen blickieren. Der Hotfix 1.21 soll weitere davon ausmerzen, zum Beispiel Fehler in der Hauptquest »Down on the Street«: Falls ihr Wakako alleine zu besucht habt und das Gebiet zu früh verlassen, steckte Takemura manchmal an den Docks in Japantown fest. In der gleichen Quest wird Oda übrigens auch nicht mehr euer Auto demolieren, wenn ihr es auf seinem Weg geparkt habt.

Für die Nebenquest »Big in Japan« gibt es gleich vier Fixes, die den Ablauf korrigieren sollen. Außerdem wurden mehrere Fehler bei der Cyberpsycho-Jagd und anderen Gigs behoben - laut den Patch Notes soll das auch zu weniger Abstürzen führen.

Mehr Stabilität

Neben der Behebung von Bugs steht die Stabilität von Cyberpunk 2077 im Fokus des Updates. Die Maßnahmen sollen das Memory Management verbessern, was dafür sorgt, dass das Spiel weniger häufig abstürzt.

Aus dem schwierigen Launch von Cyberpunk 2077 wollen die Entwickler Lehren ziehen. Wir fassen in einem separaten Artikel zusammen, was genau sich in Zukunft bei CDPR ändert.