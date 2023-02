HD-Texturen für Cyberpunk 2077: Großes inoffizielles Grafik-Update hat jetzt ein Release-Datum

Cyberpunk 2077 ist nun wirklich kein hässliches Spiel – nichtsdestotrotz können einige Texturen bei genauerem Blick noch eine Feinpolitur vertragen. Darum kümmert sich gerade der Modder Halk Hogan mit seinem HD Reworked Project. Erste Ergebnisse seiner Arbeit könnt ihr euch im Trailer ansehen:

Was macht die Mod genau?

Die gesamten Spieltexturen sollen überarbeitet werden. Sei das nun der brüchige Asphalt, die Bäume und Büsche in den Parks oder auch herumstehende Laternen. In den bisherigen Trailern wurde jedoch nicht gezeigt, dass auch an den NPCs geschraubt wurde.

Wer ist der Modder: Halk Hogan ist bekannt für das HD Reworked Project zum anderen Kassenschlager von CD Projekt Red, The Witcher 3. In der Next-Gen-Version des Spiels ist seine Mod sogar mit implementiert, es handelt sich aber nicht um diejenige, die zuletzt für Aufsehen sorgte:

Nun hat Halk Hogan nicht nur neues Bildmaterial geliefert, sondern auch gleich ein Release-Datum angegeben: Am 12. März 2023 soll HD Reworked Project für Cyberpunk 2077 erscheinen. Ihr könnt euch die Mod dann auf NexusMods herunterladen.

Freut ihr euch schon auf die knackscharfen Texturen, die Halk Hogan liefern möchte oder bleibt ihr lieber bei der altbekannten Vanilla-Version des Spiels? Und welchem Spiel sollte sich Halk Hogan eurer Meinung nach als nächstes widmen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!