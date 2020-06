Cyberpunk 2077 muss erneut verschoben werden. Das Rollenspiel von CD Projekt Red erscheint jetzt nicht mehr am 17. September 2020, sondern zwei Monate später. Das neue Release-Datum ist der 19. November 2020. Das erklärten die Entwickler in einem Statement über Twitter:

Cyberpunk 2077 ist komplett, aber braucht Feinschliff

Als Grund für den erneuten Release-Aufschub geben sie wie schon beim letzten Mal an, dass Cyberpunk 2077 schlicht noch nicht bereit sei und man auf keinen Fall ein unfertiges Spiel veröffentlichen wolle.

"Zum Zeitpunkt der Nachricht ist Cyberpunk bereits fertig, was Inhalt und Gameplay betrifft. Quests, Cutscenes, Skills und Items, alle Abenteuer, die Night City zu bieten hat - all das ist da. Aber wenn so viele Inhalte und komplexe Systeme ineinander verwoben sind, muss man alles genau durchgehen, Mechaniken ausbalancieren und Bugs beheben. [...]"

Im Januar hieß es noch, dass Cyberpunk auf keinen Fall ein zweites Mal verschoben wird. Allerdings rechnete damals auch noch niemand mit einer weltweiten Pandemie und auch das Ausmaß von Balance-Problemen oder Bugs ist nicht immer unbedingt absehbar.

Chefredakteur Heiko sieht die Verschiebung durchaus als einen schweren, aber im Zweifel notwendigen Schritt für den Entwickler. Lest seine komplette Einschätzung im Expertenkasten:



Nein, das war definitiv so nicht geplant und sicher alles andere als eine leichte Entscheidung für CD Projekt. Die erneute Verschiebung wird das polnische Entwicklerstudio einen Millionenbetrag kosten. Aber zur Wahrheit gehört eben auch: Wenn es sich aktuell ein Team eine weitere öffentlichen Verschiebungs-Gang nach Canossa leisten kann, dann sind es die Witcher-Macher. The Witcher 3 spült dank Netflix-Serie und Switch-Release weiterhin ordentlich Geld in die Kassen. Da CD Projekt selbst die Rechte an Cyberpunk hält und mit Publishern wie Warner (in den USA) oder Bandai Namco (für Deutschland) lediglich Vertriebs-Deals abschließt, hält sich auch hier der wirtschaftliche Druck in vermutlich vertretbaren Grenzen.



Und so war es wahrscheinlich für CD Projekt letzten Endes eine Frage des Vertrauens. Vertrauen, dass sie sich in den letzten Jahren hart erarbeitet haben. Verlieren sie mehr Vertrauen mit einer weiteren, für die meisten Fans überraschenden Verschiebung? Oder verlieren sie mehr Vertrauen mit einem unfertigen Spiel? Ich kann gut nachvollziehen, warum CD Projekt diese Entscheidung getroffen hat. Und ich glaube ihnen, dass ihr bislang ambitioniertes Projekt inhaltlich bereits fertig ist und »nur« noch die finale Qualitätssicherung benötigt. Aber klar ist ebenfalls: Jetzt muss Cyberpunk 2077 liefern, der Erwartungsdruck wird nochmals steigen. Eine Verschiebung konnte sich CD Projekt noch ein letztes Mal leisten. Einen fehlerhaften Release? Das ist spätestens jetzt vorbei!

Falls ihr wissen wollt, ob Cyberpunk 2077 wirklich so komplex und vielfältig wird, wie oben vom Entwickler beschrieben, solltet ihr einen Blick auf unser neustes Video zum Spiel werfen:

Wie geht es jetzt mit Cyberpunk 2077 weiter?

Das Statement liefert zudem einen kleinen Ausblick auf die nähere Zukunft. Am 25. Juni wird wie angekündigt das digitale Event Night City Wire stattfinden. Aktuell spielen außerdem bereits Journalisten das Rollenspiel, um am gleichen Tag Preview-Artikel zum Spiel zu veröffentlichen, die noch einmal neue Eindrücke für die Fans liefern sollen.

CD Projekt wiederum erwartet gespannt das Feedback, das man durch die verlängerte Entwicklungszeit nun noch besser berücksichtigen kann. Alles Wichtige zu Cyberpunk 2077 erfahrt ihr in unserem Hub-Artikel zu Gameplay, Release und mehr:

Mehr dazu, was man in der rauen SciFi-Welt des Rollenspiels alles erleben kann, lest ihr zudem in der großen Vorschau bei GameStar Plus, die die Gameplay-Demo bis ins Detail auseinandernimmt.