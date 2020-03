CD Projekt Red hat den Release von Cyberpunk 2077 erst Anfang 2020 nach hinten verschoben. In Angesicht des derzeitigen Ausbruchs des Corona-Virus gibt es zudem auch bei dem Entwicklerteam einige Änderungen im Betrieb und man stellt auf Home Office um. Dennoch will man den Veröffentlichungstermin am 17. September 2020 einhalten.

Das kündigt das Team in einem Twitter-Beitrag an: So habe man die letzte Woche dazu genutzt die Infrastruktur und das eigene Equipment zu verbessern, damit die Angestellten im Home Office aus der Sicherheit ihrer eigenen Wohnung heraus arbeiten können.

Many of you are probably wondering how things are at CD PROJEKT RED right now. Here's a short update. pic.twitter.com/aWfHobgtoM — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) March 16, 2020

Wie geht die Entwicklung voran?

Erst am 10. März 2020 erklärte das Entwicklerteam, wie man eine kritische Playtesting-Phase erreicht habe, nachdem sich das Spiel bereits seit Januar in seiner Gänze durchspielen lasse. Das bedeutet, dass es in der Entwicklung jetzt hauptsächlich nur noch um das Auffinden von Bugs und anderer Probleme geht, um einen möglichst reibungslosen Spielablauf zu gewährleisten.

Zudem wurde Cyberpunk 2077 mittlerweile zur Alterseinstufung bei der USK, PEGI und ESRB eingereicht. Das Spiel wird derzeit noch getestet und die Institutionen haben noch keine finale Entscheidung getroffen.

Nach Release werdet ihr des dystopische Rollenspiel nicht nur auf den Konsolen und Windows-PCs spielen können, sondern auch über Nvidias Streaming-Service GeForce Now. Wie der Betreiber bereits im Februar erklärte.

