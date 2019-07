Für Cyberpunk 2077 wird es keine Pre-Order-Boni oder besondere Versionen des Spiels geben, die Käufern spielerische oder optische Verbesserungen für ihren Start in das neue Rollenspiel von CD Projekt Red gewähren. Der Entwickler verspricht, dass es keine Möglichkeit gibt, schon vorab mehr Geld in den Titel zu investieren, um daraus einen Vorteil gegenüber anderen Spielern zu ziehen.

Demnach wird sich beispielsweise die Collector's Edition nicht von der Standard-Edition unterscheiden, was die Ingame-Inhalte von Cyberpunk 2077 angeht. Cyberpunk 2077 wird nach dem Launch zweifelsohne durch DLCs erweitert, dabei könnte CD Projekt Red aber eine ähnliche Herangehensweise wie bei The Witcher 3: Wild Hunt an den Tag legen.

Auf Twitter bzw. Reddit macht der Entwickler deutlich:

"Nein, wir bieten keine [Pre-Order-Boni] an. Jede Person, die sich das Spiel kauft, bekommt den exakt gleichen Ingame-Content, wie jeder andere auch - unabhängig davon, ob sie das Spiel vorbestellt, zum Release kauft oder sich erst zwei Jahre später zulegt."

DLC-Politik wie bei The Witcher 3?

Bei The Witcher 3: Wild Hunt bot CD Projekt Red fast alle DLCs zum kostenlosen Download an. Diese umfassten alternative Looks für Geralt, Triss und Yennefer sowie Rüstungs- und Waffensets, aber auch kleinere Quest-Reihen. Ausnahmen stellten die umfangreichen Erweiterungen Herz aus Stein und Blut und Wein dar - die allerdings glatt als eigenständige Spiele durchgehen könnten.

Welche Pläne CD Projekt Red für potentielle DLCs und Erweiterungen für nach dem Release von Cyberpunk 2077 am 16. April 2020 hat, ist noch nicht bekannt. Allerdings sollte vielleicht auch erst das Spiel an sich herauskommen.

