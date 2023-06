Cyberpunk 2077: Ihr könnt bald kostenlose Witcher-3-Items für Phantom Liberty einsacken

Wer The Witcher 3 gespielt hat und sich Phantom Liberty holt, bekommt ein paar coole Items geschenkt.

Nur noch wenige Monate stehen zwischen euch und eurer Rückkehr nach Night City. Dann erscheint mit Phantom Liberty der erste große DLC für Cyberpunk 2077. Besser gesagt macht ihr euch dann auf den Weg nach Dogtown, dem gesetzlosen Stadtteil von Night City, in dem sich die Story der Erweiterung weitestgehend abspielt.

Wenn ihr zu diesem Anlass nach ein paar neuen Ausrüstungsgegenständen sucht, dann hat CD Projekt etwas für euch vorbereitet. Ihr könnt euch nämlich extra für den DLC ein paar exklusive Items sichern, die vor allem Fans von The Witcher nicht links liegen lassen sollten.

Wir erklären euch hier, wie ihr an diese Gegenstände kommt!

Kostenlose Jacken und Waffen sichern

Insgesamt verschenkt CD Projekt Red fünf neue Ingame-Gegenstände, die ihr zum Release von Phantom Liberty am 26. September in Vs Apartment finden könnt. Welche Gegenstände das sind, könnt ihr hier auf diesem Bild sehen:

Ihr bekommt also zwei Jacken, ein T-Shirt, ein Schwert und eine Pistole. Einige dieser Gegenstände wurden von The Witcher und dem Kartenspiel Gwent inspiriert, das Schwert erinnert an Geralts Silberklinge und trägt mit Gwynbleidd sogar den Namen, den Geralt in der alten Sprache trägt. Es bedeutet wenig überraschend Weißer Wolf.

So bekommt ihr die Objekte

Die Items sind Teil des Meine Belohnungen-Programms von CD Projekt Red. Ihr bekommt sie also dafür, dass ihr Spiele des Studios spielt. Diese Spiele müsst ihr in eurer Bibliothek haben oder sollten mit eurem Account verbunden sein:

Phantom Liberty: Alle drei Objekte gibt es erst, wenn ihr den DLC besitzt.

Alle drei Objekte gibt es erst, wenn ihr den DLC besitzt. The Witcher 3: Die Wild Hunt-Jacke und das Schwert gibt es nur, wenn The Witcher 3 in eurer Bibliothek liegt.

Die Wild Hunt-Jacke und das Schwert gibt es nur, wenn The Witcher 3 in eurer Bibliothek liegt. Gwent: The Witcher Card Game: Ihr müsst euch mit dem selben GOG-Konto anmelden, mit dem ihr auch bei dem kostenlosen Kartenspiel registriert seid.

Die Objekte freischalten

Alle Gegenstände erhaltet ihr erst, wenn Phantom Liberty erscheint. Sobald es aber soweit ist, haltet euch an folgende Anweisungen:

Am PC (Steam, GOG, Epic)

Loggt euch mit eurem GOG-Konto ein und startet das Spiel über GOG Galaxy oder den REDlauncher.

Achtung! Belohnungen für The Witcher 3 bekommt ihr nur, wenn sich das Spiel in der selben Bibliothek wie Cyberpunk 2077 befindet.

Auf der Konsole (PS5 und Xbox Series X/S)

Geht im Hauptmenü zu Meine Belohnungen und loggt euch mit eurem GOG-Konto ein.

Sollte es noch weitere Fragen geben, besucht die offizielle Webseite und folgt dort den Anweisungen oder werft einen blick in das FAQ am Ende der Seite.

Freut ihr euch auf diese neuen Gegenstände oder habt ihr daran keinerlei Interesse? Wünscht ihr euch womöglich ganz andere Belohnungen? Werdet ihr überhaupt Phantom Liberty spielen oder seid ihr mittlerweile mit Cyberpunk 2077 komplett durch und wollt gar nicht mehr nach Night City zurückkehren? Schreibt uns alles in die Kommentare, was ihr dazu zu sagen habt!