Cyberpunk 2077 - Man kann es bereits komplett durchspielen

Liegt der Release von Cyberpunk 2077 nicht in so weiter Zukunft, wie viele befürchten? Eine Aussage von CD Projekt Reds Produzent Richard Borzymowski bringt zumindest eine Information ans Licht, die Bände über den Entwicklungsfortschritt von Cyberpunk 2077 spricht.

Gegenüber Engadget äußerte Borzymowski auf der Gamescom 2018, dass man Cyberpunk 2077 intern bereits von Anfang bis Ende durchspielen kann. Zwar fehlten noch Assets und auch Playtesting und Bug Fixing seien noch nicht abgeschlossen, aber die Story sei bereits komplett spielbar. Borzymowski zeigt sich von diesem Meilenstein begeistert:

"Es liefert Antworten auf alle Zweifel. Das fühlt sich einfach großartig an."

Auch eine kürzlich begonnene, rätselhafte Marketing-Kampagne spricht dafür, dass sich CD Projekt Red in einer Phase befindet, verstärkte öffentliche Aufmerksamkeit für das Spiel zu generieren. Das ist freilich noch keine Bestätigung, dass Cyberpunk 2077 in näherer Zukunft veröffentlicht wird oder überhaupt schon ein internes Release-Zeitfenster hat. Dennoch befeuern Informationen wie diese einen Hype um den Rollenspiel-Shooter, und der hält schwerlich mehrere Jahre in dieser Intensität an. Doch da wir nicht in den Köpfen der Marketingabteilung von CD Projekt stecken, kann dieser Umstand Alles oder Nichts bedeuten.

