Cyberpunk 2077: Marketing-Fail sorgt für Verwirrung um nächstes Update

Fans von Cyberpunk 2077 warten aktuell auf den nächsten großen Patch. Zwar hat CD Projekt RED bislang noch nicht verraten, welche neuen Inhalte Update 1.3 bringen wird, aber zumindest lässt die Liste der meistgemeldeten Bugs bereits das ein oder andere erahnen:

Aktuell berichten viele Webseiten darüber, dass der Release nun kurz bevorstehen soll - allerdings handelt es sich dabei lediglich um schlecht durchdachtes Marketing.

Was war geschehen? Auf diversen Plattformen, etwa Instagram und YouTube, wurde vielen Menschen seit dem 7. Juli Werbe-Trailer für einen kommenden Cyberpunk-Patch eingeblendet. In den Videos wird vom größten Update bisher gesprochen, und dass außerdem noch viel mehr kommen soll. Viele Fans rechnen deshalb mit einem baldigen Release von Patch 1.3.

Das steckt hinter den Werbevideos: Auf Anfrage von Eurogamer.pl wies CD Projekt alle Berichte und Gerüchte über das hypothetische größte Update zurück und betonte, dass alle News von diversen Gaming-Webseiten darüber unwahr seien.

Bei den Werbevideos soll es sich laut den Entwicklern lediglich um eine Marketingkampagne handeln, um die Spieler an das Update 1.2 und die Tatsache zu erinnern, dass Cyberpunk 2077 in den diversen Online-Stores für PC-, Xbox- und PlayStation-Spieler zum Kauf erhältlich ist. Informationen zu zukünftigen Updates sollen weiterhin über die offizielle Webseite und nicht etwa in Instagram-Werbung veröffentlicht werden.

Einen Vorwurf kann man den hoffnungsvollen Spielern aber nicht machen, denn Update 1.2 ist bereits Ende März erschienen. Diesen nun über drei Monate nach Erscheinung mit einer neuen Werbekampagne zu vermarkten, ist also durchaus verwirrend - insbesondere für Fans, die schon länger auf den nächsten Content Patch warten.

Wann erscheint Patch 1.3? Ein offizielles Release-Datum gibt es bislang noch nicht. In ihrem Artikel zum kommenden Update rechnet unsere Cyberpunk-Expertin Elena aber mit einer Veröffentlichung Anfang August.

Welche weiteren Inhalte und kostenlosen DLCs für Cyberpunk 2077 noch geplant sind, lest ihr in der oben verlinkten Roadmap.