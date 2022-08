Cyberpunk 2077: V lernt dank neuer Mod eine Kampf-Technik von Geralt

Wie viele andere Spiele hat auch Cyberpunk eine äußerst aktive und kreative Modding-Community, die regelmäßig interessante Veränderungen und Verbesserungen für das Spiel anbietet. So könnt ihr inzwischen Roboter und Drohnen als Verstärkung im Kampf anheuern, oder euch sogar in fliegende Autos setzen:

Ein ganz neues Projekt verleiht euch jetzt per Cyberware spektakuläre Kampftechniken, macht aber das Spiel auch ein bisschen herausfordernder. Wie das funktioniert, erklären wir euch hier.

Mächtige neue Fähigkeiten

Die Mod mit dem Namen Time Dilation Overhaul will die bereits im Spiel vorhandene Cyberware verbessern, die es ermöglicht, die Zeit zu verlangsamen. Dazu bringt sie jede Menge neue der Sandevistan genannten Verbesserungen ins Spiel, die euch teilweise vollkommen neue Fähigkeiten verleihen. Unter anderem könnt ihr etwa:

Gegnerische Geschosse abwehren oder sogar reflektieren, sodass die Gegner selbst getroffen werden (Wer denkt da nicht an einen gewissen Hexer?)

Die Feuerrate eurer Fernkampfwaffen um ein Vielfaches erhöhen

Euch über eine kurze Distanz teleportieren

Mit dem Time Dilation Overhaul werden übrigens nicht nur die vorhandenen Sandevistan-Mods überarbeitet, sondern auch vollkommen neue hinzugefügt. In Aktion könnt ihr die Mod im folgenden Video sehen:

Das alles kommt zu einem Preis: Ihr müsst euch jedoch in Acht nehmen. Denn auch Gegner können die neue Cyberware nutzen. Es ist also möglich, dass sie sich genauso schnell wie ihr, oder sogar noch schneller bewegen. Stellt also sicher, eine Gruppe von Gegnern vor dem Kampf zu scannen.

Wenn ihr nun zum kugelblockierenden und schwertschwingenden Nahkampfmonster werden wollt, dann können wir euch unseren Guide empfehlen, der euch den passenden Build erklärt:

Wie installiere ich die Mod?

So klappt die Installation: Wollt ihr das Overhaul selbst ausprobieren, ist das allerdings ein bisschen aufwändiger. Auf der entsprechenden Seite von Nexusmods könnt ihr zwar einfach die Datei herunterladen und sie in euren Spielordner entpacken. Allerdings sind einige weitere, dort aufgeführte Mods notwendig, um das Time Dilation Overhaul zum Laufen zu bringen. Diese werden euch angezeigt, wenn ihr die Mod herunterladet.

Gerade bei der Installation mehrerer Mods ist es übrigens ratsam, den von Nexusmods bereitgestellten Vortex Mod Manager zu nutzen.

Was haltet ihr von den neuen Fähigkeiten, die mit dem Overhaul kommen? Würdet ihr sie gerne im Kampf ausprobieren, oder verzichtet ihr lieber auf Mods? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!