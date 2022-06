Cyberpunk 2077 mit fliegenden Autos: Mod liefert, was sich viele Spieler wünschen

Fliegende Autos passen zu Cyberpunk wie die Gorilla-Faust aufs kybernetische Auge. Doch dass wir selbst hinter dem Steuer eines Fluggefährts Platz nehmen, lässt Cyberpunk 2077 bis heute vermissen - zumindest von offizieller Seite. Denn dank einer Mod erfüllen sich Spieler diesen Community-Wunsch einfach selbst. Wir liefern euch die wichtigsten Infos.

Es ist freilich nicht das erste Mal, dass sich Fans von Cyberpunk 2077 selbst zu helfen wissen. So sorgt eine Mod beispielsweise für Fahrzeugkämpfe von Autos oder Motorrädern aus, während eine andere sogar ein funktionstüchtiges U-Bahn-Netzwerk liefert:

Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen

Ja, in Cyberpunk 2077 gibt es genau genommen bereits fliegende Autos. Allerdings dürfen wir die nicht persönlich steuern, sondern spielen stattdessen ausschließlich im Zuge einer Handvoll geskripteter Sequenzen den Beifahrer. Hier kommt das Projekt des Modders Jack Humbert zum Einsatz, der sein Werk zum kostenlosen Download zur Verfügung stellt.

Was liefert die Mod? Mit der Mod Let there be Flight wird jedes Auto und Motorrad von Cyberpunk 2077 flugtauglich. Das bedeutet, dass ihr jederzeit hinter dem Steuer eines Fahrzeugs zwischen Fliegen und Fahren wechseln könnt. Per Knopfdruck werden im Zuge einer eigenen Animation Reifen ein- beziehungsweise wieder ausgefahren.

Das Steuern funktioniert sowohl über Maus und Tastatur als auch über den Controller. Falls ihr mit dem Standard-Layout nicht zufrieden seid, könnt ihr die Tastenbelegung sogar über eine XML-Datei individuell anpassen.

Falls ihr übrigens hinter dem Steuer von Johnny Silverhands Porsche 911 Turbo oder dem Quadra Type-66 Cthulhu eine Bruchlandung hinlegt, könnt ihr von der praktischen Schleudersitz-Funktion der Mod Gebrauch machen. Wie sicher ihr dann wo landet, liegt an euch. Wie genau die Mod letztendlich aussieht und funktioniert, seht ihr am besten im folgenden YouTube-Video:

Wie funktioniert die Installation? Die Mod könnt ihr kostenlos auf GitHub herunterladen. Habt ihr die Dateien entpackt, schiebt ihr die einfach in euren Installationsordner von Cyberpunk 2077 - fertig. Wollt ihr auf Nummer Sicher gehen, findet ihr in dem oben verlinkten Video eine Anleitung bei Minute 04:47.

Wie geht es mit Cyberpunk 2077 weiter?

Zuletzt bescherte Patch 1.5 Cyberpunk 2077 zahlreiche Verbesserungen und sogar neue Inhalte. So zum Beispiel vier neue Apartments, die sich V leisten kann. Auch bei den Skilltrees und Perks hat sich einiges getan und wir können für Nacktkatze Nibbles sogar einen Leguan als Gefährten beschaffen. Wie sehr Cyberpunk 2077 von dem Update profitiert, könnt ihr in unserem Nachtest nachlesen:

Wie genau es mit Cyberpunk 2077 weitergeht, ist aktuell nicht bekannt. Wir wissen lediglich, dass CD Projekt Red an dem geplanten Story-Addon arbeitet, während die Chancen für ein Transmog-System ziemlich gut stehen. Sobald neue Infos aufschlagen, lassen wir das euch natürlich wissen.