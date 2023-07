Cyberpunk 2077: Bald soll eine KI neue Dialoge, Missionen und Storys im Rollenspiel schreiben

Ob Kerry in Cyberpunk 2077 dank KI bald mehr zu sagen hat?

Irgendwie passt die Idee ja schon zum Genre: Bald soll es Moddern möglich sein, in Cyberpunk 2077 KI-generierte Dialoge, Quests und so weiter einzubauen. Zum Beispiel träumen manche davon, dass man sich mit NPCs »richtig« unterhalten kann, indem ein Chatprogramm ihnen immer neue Antworten in den Mund legt.

Solche Mod-Programme gab es auch schon bei Skyrim, jetzt soll ein Plugin es auch für Cyberpunk 2077 in greifbare Nähe rücken.

Was steckt hinter dem KI-Plugin?

Das Programm CyberAI ist kostenlos via Nexusmods erhältlich. Es ermöglicht, das Rollenspiel mit KI-Chatprogrammen wie ChatGPT zu verbinden. Zum Beispiel, damit dieses Programm dann neue Dialoge in Echtzeit generiert, etwa wenn ihr mit einem NPC sprecht. Theoretisch könnte dieser dann Lore-gerecht auf eure Fragen antworten – ob und wie gut das dann in der Praxis funktioniert, sei mal dahingestellt.

Es soll nicht bei Gesprächen bleiben, auch KI-generierte Missionen sollen damit ins Spiel gemoddet werden können, die dann dynamisch auf eure Aktionen reagieren. Wie gesagt, theoretisch. Auch nicht näher beschriebene Reaktionen der Umwelt sollen sich generieren lassen, vermutlich ist damit zum Beispiel das Verhalten vorbeigehender NPCs gemeint.

Zuletzt schlägt der Plugin-Ersteller tomatojuice noch vor, dass man es dazu nutzen könnte, die Gegner-KI in Kämpfen zu verbessern. Eure Widersacher würden sich dann dank entsprechender Mods schlauer und realistischer verhalten und bessere Taktiken entwickeln.

Erfahrungsgemäß kann die Qualität solcher prozedural generierten Inhalte extrem schwanken. Es kommt dabei etwa stark darauf an, ob ein Modder sich von KI-Texten inspirieren lässt und eventuelle Plot-Lücken dann selbst ausfüllt oder ob tatsächlich gar keine kreative Arbeit aus Menschenhand mehr beteiligt ist. Bei DevPlay sprechen Experten genau darüber:

Laut dem Plugin-Ersteller sollen in Kürze weitere KI-Modelle mit Cyberpunk 2077 kompatibel gemacht werden. Bisher beschränkt es sich auf OpenAI API Methoden von Lua oder Redscript. Einen genauen Zeitplan hat er aber noch nicht veröffentlicht.

Was haltet ihr von der Idee, neue Missionen, Dialoge und Ereignisse in Cyberpunk 2077 automatisch von einer KI generieren zu lassen? Findet ihr das grundsätzlich aufregend oder wollt ihr lieber Content, der von Menschen erstellt wurde? Habt ihr mit prozeduralen Geschichten bisher eher positive oder enttäuschende Erfahrungen gemacht?