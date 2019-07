Rollenspiel-Optionen in Cyberpunk 2077 erinnern an Pen&Paper-Vorlage

CD Projekt Red lässt auf Twitter den Quest Director von Cyberpunk 2077, Mateusz Tomaszkiewicz, zu Wort kommen. Der betont den Rollenspiel-Fokus und erklärt, wie gewählte Skills und der Lebenspfad unseres Charakters unterschiedliche Herangehensweisen an Aufgaben ermöglichen.

Seine Ausführungen erinnern an die Pen&Paper-Rollenspiel-Vorlage Cyberpunk 2020 - auch hier hat die von uns gewählte Hintergrundgeschichte auf unserem Charakter-Blatt das ganze Spiel über Auswirkungen darauf, wie wir bestimmte Aufgaben angehen. Vorausgesetzt natürlich, dass der Spielleiter diese Charakteristika sinnvoll in seine Erzählung einzuweben weiß.

Hier findet ihr das neue Twitter-Video:

How will your character's life path and choices made throughout the game affect quests? Listen to #Cyberpunk2077 Quest Director @MTomaszkiewicz shedding some light on that! pic.twitter.com/mbNMVA33p1