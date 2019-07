CD Projekt RED veranstaltet einen großen Cosplay-Contest zu Cyberpunk 2077, bei dem es um 40.000 US-Dollar an Preisgeldern geht. Auch auf der Gamescom in Köln können Verkleidungskünstler an der Aktion teilnehmen. Doch selbst wer nicht unbedingt in selbstgemachte Outfits aus dem Spiel schlüpfen möchte, hat etwas von dem Wettbewerb.

Denn um allen Cosplayern das Herstellen ihrer Kostüme zu erleichtern, haben die Entwickler 84 extrem detaillierte 4K-Aufnahmen von sechs der wichtigsten Hauptcharaktere von Cyberpunk 2077 veröffentlicht. Keanu Reeves' Charakter Johnny Silverhand gehört zwar leider nicht zu den Auserwählten der neuen Bilderflut, dafür sind aber die folgenden sechs mit dabei:

Der Hauptcharakter V (sowohl in weiblicher als auch männlicher Form)

Der mit rotem Robo-Auge ausgestatteten Simon Randall alias Royce

Der aus dem ersten Gameplay-Trailer bekannte Jackie Welles

Placide, die Nummer 2 der Vodoo-Boys (einer wichtigen Bande im Spiel)

und Maman Brigitte, die Anführerin der Vodoo-Boys

Wo gibt es die 4K-Aufnahmen zu sehen? Über die Links im unten eingebetteten Tweet vom offiziellen Cyberpunk-Twitter-Kanal könnt ihr euch die Bilder einfach herunterladen. Allerdings sind die Aufnahmen wegen ihrer hohen Auflösung extrem groß und ihr müsstet schon über ein Gigabyte an Daten downloaden. Etwas einfacher macht das Betrachten der Charaktere derweil eine komplette Galerie mit allen 84 Bildern auf Imgur.

Weitere Infos und alle Teilnahmebedingungen zu dem Cosplay-Contest findet ihr auf der offiziellen Homepage von Cyberpunk 2077. Noch viel mehr interessante News und Artikel zum neuen Sci-Fi-Abenteuer der Witcher-Macher könnt ihr außerdem auf unserer Produktseite von Cyberpunk entdecken. Vor Kurzem berichteten wir unter anderem darüber, was die Waffensysteme von Cyberpunk 2077 und Skyrim gemein haben und klärten, ob Cyberpunk 2077 denn nun einen Multiplayer bekommt, oder nicht.

