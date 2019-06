Für Fans von Cyberpunk 2077 war, beziehungsweise ist die E3 2019 eine ganz besondere Messe. CD Projekt Red hat dem Rollenspiel nicht nur einen Release-Termin verpasst, sondern ebenso den John-Wick- und The-Matrix-Darsteller Keanu Reeves in der Rolle des NPCs Johnny Silverhand vorgestellt.

Keanu Reeves in Cyberpunk 2077 - Wer ist Johnny Silverhand?

Für Peter Sark war die Präsentation während der Microsoft-Pressekonferenz jedoch noch einen ganzen Ticken besonderer als für alle anderen Besucher der E3 2019. Während Keanu Reeves den neuen Story-Trailer zu Cyberpunk 2077 moderierte und das Erkunden der offenen Spielwelt als »atemberaubend« bezeichnete, fiel ihm der Besucher ins Wort.

Sark rief dazwischen, wie atemberaubend Keanu Reeves sei. Der Schauspieler kam dabei für einen Moment aus dem Konzept, reagierte dann aber mit »Du bist atemberaubend! Ihr seid alle atemberaubend!« auf den Zwischenrufer. Ein Moment der Microsoft-Pressekonferenz, den die anwesenden Besucher mit heiterem Lachen und Beifall vergolten.

Best part of #XboxE3 for me pic.twitter.com/fi6Jf1y0AF