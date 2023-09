Cyberpunk 2077: Morgen steht ein großer Phantom Liberty-Livestream an - so seid ihr dabei

Jetzt wird sich mal ein bisschen über Phantom Liberty unterhalten.

Die Livestream-Reihe von Cyberpunk 2077 mit dem Namen Night City Wire ist zurück und will euch morgen schon mit neuen Infos zu Phantom Liberty und das kostenlose Update 2.0 füttern. Wo ihr den Livestream wann genau sehen könnt und was schon verraten wurde, erfahrt ihr in den folgenden Zeilen.

Alle Infos zu Night City Wire für Phantom Liberty

Wann geht’s los? Am Donnerstag, den 14. September soll der Livestream um 17 Uhr beginnen. Wie lange dieser gehen wird, ist noch nicht bekannt. Die Night-Wire-City-Episoden zum Release des Hauptspiels liefen damals aber knapp 20-30 Minuten, wir gehen also von einer ähnlichen Zeitspanne aus.

Wo könnt ihr zuschauen? Den Livestream könnt ihr auf Twitch und auf Youtube verfolgen.

Was wird gezeigt? Die Hauptattraktion des Livestreams ist sicherlich der Schauspieler Idris Elba, der mehr über seine Figur Reed in Phantom Liberty verraten wird. Neben Gameplay und neuen Fähigkeiten wird auch über die frischen Radiosender gesprochen, die ihren Weg ins Spiel schaffen - auch für das kostenlose Update 2.0. Darunter ist zum Beispiel auch Growl FM, das die selbstgemachten Tracks der Community rauf und runterspielen wird.

Das ist aber nicht alles: In der Ankündigung auf X (ehemals Twitter) wird außerdem von »einem oder zwei Überraschungen« gesprochen, die im Livestream stattfinden werden.

Was steckt in Phantom Liberty und was in Update 2.0? Im Addon erhaltet ihr einen neuen Bezirk samt frischer Story, Quests, Bosskämpfe, Fahrzeuge, Items, ein frischer Skilltree und noch mehr.

Update 2.0 ist dagegen ausgestattet mit neu designten Skillbäumen und Perks, überarbeitete Cyberware, Kämpfe via Auto samt Verfolgungsjagden, verbesserte KI, Radiosender und auch hier noch mehr. Eine genaue Übersicht, wo was genau drinsteckt, findet ihr in unserem separaten Artikel dazu.

Einige der neuen Waffen könnt ihr auch im Trailer in Aktion sehen:

1:37 Cyberpunk 2077 enthüllt im schießwütigen Trailer einige neue Waffen von Phantom Liberty & Update 2.0

Wann erscheint Phantom Liberty und Update 2.0? Beim DLC wissen wir schon, dass es am 26. September 2023 erscheinen soll. Das kostenlose Update wird entweder zeitgleich oder noch davor erscheinen, hier hält sich CD Projekt Red bisher bedeckt - vielleicht wird der Release im Livestream nun verraten.

Werdet ihr beim neuen Night City Wire reinschauen oder wartet ihr lieber auf unsere Zusammenfassung des Livestreams (die natürlich dann schnellstmöglich erscheint)? Sind eure Erwartungen an Phantom Liberty und Update 2.0 hoch oder haltet ihr lieber den Ball bisher flach? Und auf welche Neuerung freut ihr euch am meisten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!