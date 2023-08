Wer in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ein gewisses Limit überschreitet, wird zum Berserker

Mit Phantom Liberty bekommt ihr mehrere gute Gründe, nach Night City zurückzukehren.

Im Zuge der gamescom 2023 gab es auch zahlreiche neue Infos zu Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Neben zahlreichen neuen Quests, dem Bezirk Dogtown und Änderungen am Skill-System wird auch das Kampfsystem überarbeitet.

Ihr könnt sogar zum waschechten Berserker werden! Wie genau das funktioniert und was euch das bringt, erzählen wir euch in diesem Artikel. Wenn ihr stattdessen generelle Infos zu Phantom Liberty sucht und wissen wollt, wie gut sich die Erweiterung spielt, erzählt euch Natalie mehr dazu in ihrer gamescom-Preview:

Cyberware über dem Limit

Was ist mit Berserker gemeint? Im englischen Original (einem Interview von IGN mit Game Director Gabriel Amatangelo) ist von einem sogenannten Fury-Mode die Rede, in den V in naher Zukunft verfallen kann.

Das Phänomen erinnert an den Charakter David Martinez aus dem Cyberpunk-2077-Anime Edgerunners. Wenn ihr eure implantierte Cyberware über das eigentliche Limit hinaus pusht, verfallt ihr in den angesprochenen Fury-Mode.

Dann sinkt zwar eure Lebensenergie, dafür teilt ihr aber auch ordentlich aus. Außerdem werdet ihr nicht die Kontrolle über V verlieren. Dieser Zustand ist also nicht vergleichbar mit einer Cyberpsychose.

Außerdem soll es möglich sein, mit weiteren Optimierungen am Charakter-Build diesen Malus auszugleichen, etwa durch die Adrenalin-Mechanik. Heraus käme dann eine waschechte Kampfmaschine, die kaum noch aufzuhalten sein dürfte.

Wenn euch der Berserker-Modus an sich noch nicht ausreicht, um für maximales Chaos zu sorgen, könnt ihr auch eine der neuen Schwachstellen von KI-Gegnern ausnutzen - nämlich deren eigene Cyberware. Wenn ihr die erfolgreich zerstört, wird eine Explosion alle Gegner im Umkreis verletzen und im besten Fall ebenfalls ausschalten.

Gefallen euch die zahlreichen Änderungen am Kampfsystem von Phantom Liberty? Welche Neuerung des riesigen Addons ist euer Favorit? Werdet ihr aufgrund der zahlreichen frischen Inhalte für einen neuen Durchgang nach Night City zurückkehren oder kann euch Cyberpunk 2077 nicht mehr so fesseln wie früher?