Download-Größe von Cyberpunk 2077 Phantom Liberty macht klar: Das wird ein gewaltiges Addon

Cyberpunk 2077 bekommt mit Phantom Liberty massig neue Inhalte, die sich auch auf der Festplatte bemerkbar machen.

Dass es CD Projekt mit Erweiterungen ernst meint, zeigte man schon bei The Witcher 3. Mit Hearts of Stone und Blood and Wine brachten die Entwickler gleich zwei hervorragende Addons heraus. Nun steht die erste und einzige Story-Erweiterung für Cyberpunk 2077 in den Startlöchern, und die kürzlich bekannt gewordene Downloadgröße zeigt, wie umfangreich sie werden könnte.

So groß wie das halbe Spiel?

Wie der Twitter-Account PlayStation Game Size verrät, müssen auf der Playstation 5 etwa 32,9 Gigabyte für Phantom Liberty heruntergeladen werden. Um das Hauptspiel zu installieren, ist auf derselben Plattform ein Download von etwa 56 Gigabyte notwendig, auf Xbox und PC dürften die Zahlen ähnlich ausfallen.

Allein von der Datenmenge wird Phantom Liberty also mehr als halb so groß wie das Hauptspiel, was ziemlich beeindruckend wirkt. Unklar ist, ob der Download auch das große Update 2.0 umfasst, das viele kostenlose Änderungen für das Hauptspiel bringen wird.

3:02 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty stellt im Gameplay-Trailer zahllose, teils kostenlose Neuerungen vor

Was aber in den 32 Gigabyte auf jeden Fall steckt, und wahrscheinlich auch einen Großteil der Datenmenge ausmacht, sind die neuen Inhalte der Erweiterung, wie etwa:

Der neue Distrikt Dogtown

Das neue Story-Kapitel mit neuen Charakteren und Quests

Neuer Relikt-Skilltree

Neue Gegenstände wie Waffen, Kleidung, Cyberware und Fahrzeuge

Spätestens am 26. September wissen wir dann Bescheid. Dann erscheint nämlich Phantom Liberty, und auch Update 2.0 wird zu diesem Zeitpunkt das Spiel schon ordentlich umgekrempelt haben. Alles, was ihr sonst noch zur großen Story-Erweiterung wissen solltet und was wir nach dem Anspielen davon halten, lest ihr gleich hier:

Seid ihr schon gespannt darauf, wie gut die große Erweiterung von Cyberpunk 2077 wird? Werdet ihr sie euch direkt zum Release holen, noch etwas warten, oder das Rollenspiel dann sogar zum ersten Mal spielen? Auf welche Neuerungen und Verbesserungen freut ihr euch am meisten? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!