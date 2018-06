Cyberpunk 2077 hat nach wie vor keinen konkreten Releasetermin. Und angesichts der opulenten Grafik, die im E3-Trailer zu sehen ist, wird einigen Fans schon Angst und Bange: Erscheint das Rollenspiel etwa gar nicht mehr für die aktuelle Konsolengeneration? Das hieße auch für uns PC-Spieler, dass wir noch lange auf Cyberpunk 2077 warten und eventuell unsere Rechner aufrüsten müssten.

Doch nicht nur unsere Hardware-Abteilung gibt Entwarnung und hält in ihrer Grafik-Analyse zu Cyberpunk 2077 die gezeigten Szenen für technisch machbar, auch CD Projekt Red hat sich nun gegenüber Gameinformer zu den Bedenken geäußert. Der Quest-Designer Patrick Mills erklärt:

»Ich habe einige Leute [über einen Release für Next-Gen-Konsolen] reden gehört. Unser Ziel ist jedoch die aktuelle Konsolengeneration. Unsere Zielplattformen sind Xbox One, PlayStation 4 und natürlich auch der PC.«

Damit lässt sich das Releasefenster zumindest sehr grob einschränken. Eine Veröffentlichung später als 2020 erscheint unwahrscheinlich, da PS4 und Xbox One dann endgültig am Ende ihrer Lebensspanne angekommen sein dürften.

Während Mills klar macht, dass Cyberpunk 2077 in erster Linie für die aktuellen Konsolen entwickelt wird, schließt er einen Release auch auf Next Gen Konsolen aber auch nicht aus. Gut möglich, dass das Rollenspiel so wie damals GTA 5 auf Current- und Next-Gen-Plattformen erscheint.

So oder so wird es bis noch ein Weilchen dauern, bis ihr selbst durch Night City streifen könnt. Genug Zeit, um selbst Michael Grafs vollkommen überdimensionierte mega, mega, Megapreview mit allen Details aus der E3-Demo von Cyberpunk 2077 durchzuackern.

