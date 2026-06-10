»Im besten Fall nutzlos, im schlimmsten Fall Malware«: Skyrim-Community diskutiert über KI-Mods

Skyrim hat einer der größten Modding-Communitys in der Videospielgeschichte. Doch jetzt macht eine neue Art von Fan-Inhalten den Spielerinnen und Spielern Sorgen.

Profilbild von Tillmann Bier

Tillmann Bier
10.06.2026 | 15:56 Uhr

Bugfixender Held oder arglistiger Täuscher? Die Skyrim-Community diskutiert über einen Modautoren. Bugfixender Held oder arglistiger Täuscher? Die Skyrim-Community diskutiert über einen Modautoren.

Über 130.000 Mods lassen sich allein auf Nexusmods für die Special Edition von Skyrim herunterladen. The Elder Scrolls 5 hat damit auf der Website die mit Abstand größte Moddingszene, selbst über 14 Jahre nach dem Release des Rollenspiel erscheinen täglich noch zahlreiche neue Faninhalte.

Aktuell gehören zu den beliebtesten neuen Mods zwei Crashfixes, die für deutlich weniger Abstürze sorgen sollen - eine stark gemoddete Skyrim-Installation ist schließlich oft nicht sonderlich stabil. Die beiden Plugins und der Autor sorgen aber für Diskussionen - und ausdrückliche Warnungen.

Nützliche Mods oder wertloser Slop

Auslöser der Diskussion sind BGSWaterCollision - CrashFix und DeadMesh - MOPP Collision Validator von Tesfantom. Beide Mods (eine davon ist ein externes Programm) tauchen im Bereich der Skyrim Special Edition als besonders beliebte Inhalte auf der Startseite auf und bekommen viel Lob in den Kommentaren.

Modautor Tesfantom hat es auf die Startseite geschafft, das gefällt aber nicht jedem. Modautor Tesfantom hat es auf die Startseite geschafft, das gefällt aber nicht jedem.

So weit, so erfreulich? Auf Reddit sehen einige Spielerinnen und Spieler Mods und Autor deutlich kritischer und stellen die Qualität der Mods in Frage. Konkret lautet der Vorwurf: Tesfantom und auch manche anderen Modautoren würden ihre Mods von KI schreiben lassen und diesen Umstand aktiv verschleiern. Kritische Kommentare und Nachfragen werden angeblich gelöscht. Der Ersteller des Threads mit über 1.400 Upvotes, Bwil34, schreibt:

Die Trending-Seite der Skyrim Special Edition auf Nexusmods ist übersät von KI-Slop-Mods, vor allem von Tesfantom. Der Quellcode dieser Mods ist nicht zugänglich und der KI-Tag wurde deaktiviert. Tesfantom blockiert außerdem jeden, der das anspricht. Das sind im besten Fall nutzlose Mods, im schlimmsten Fall bösartige Malware.

Nicht zu erwähnen die schmerzhaft eindeutigen KI-Kommentare unter den Mods, die ein Loblied darauf singen. Passt genau auf, welche Mods ihr herunterladet.

Nachweisen lassen sich diese Vorwürfe aktuell nicht. Zwar behaupten auch einige andere Spielerinnen und Spieler, dass Kommentare unter den Mods von Tesfantom verschwinden, inwiefern wirklich KI bei der Entwicklung zum Einsatz kam, ist aber unbekannt.

Inzwischen wurde eine der beiden Mods mit einem KI-Tag versehen. Unter den fallen aktuell etwa 1.700 Mods, manche davon haben nur KI-generierte Teaserbilder, andere vertonen mithilfe von KI etwa eure Spielfigur. Wie viele Mods den Einsatz von KI nicht kenntlich gemacht haben, lässt sich nur schwer sagen.

Video starten 8:30 Skyblivion kommt 2026: Die Macher hinter der Riesen-Mod zeigen euch, wie das »neue« Oblivion inzwischen aussieht

Skyrim-Fans drücken deshalb auch unabhängig von dem konkreten Fall ihre Besorgnis aus, was KI-generierte Mods angeht:

Ich weiß gar nichts über diesen Autor und werde deshalb nichts zu ihm sagen. [...] Aber generell sind viele Websites schlecht darin, KI-Slop herauszufiltern. Und sie müssen sehr schnell damit anfangen sehr gut darin zu werden, wenn Websites noch benutzbar bleiben sollen.

OneOnOne6211

Ihr solltet die Bannerlord-Modseiten sehen. Fast jede Mod hat jetzt KI-Slop-Kunst. Und jede sieht genau gleich aus.

No-Proof1628

Was mich wirklich besorgt, ist, was das für zukünftige Titel bedeutet. [...] [Bei] Skyrim haben wir einen Schatz an Modding-Wissen aus Jahren kollektiver Erfahrung angesammelt. Wenn Modautoren [bei The Elder Scrolls 6] sich zu sehr auf solche [KI-]Tools verlassen ohne wirklich zu verstehen, wie das Modding funktioniert, wird es Probleme geben.

MercZ11

Viele Spielerinnen und Spieler stimmen darüber ein, dass der Quellcode von Mods, insbesondere Plugins, für den Script Extender grundsätzlich offengelegt werden sollte. Zum einen würden sie von bereits entwickelten Tools profitieren, zum anderen wäre das aus Sicherheitsgründen unumgänglich.

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Fest steht: Die Diskussion um KI-Tools im Modding hat gerade erst angefangen. KI-Tools und ihre Möglichkeiten entwickeln sich schließlich rasend schnell weiter und verbreiten sich langsam, auch in der Modding-Community. Großes Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden, wenn es etwa um lebendige NPCs geht. Auf der anderen Seite sind aber auch die Sorgen vieler Spielerinnen und Spieler nachvollziehbar.

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