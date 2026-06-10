Gothic Remake: Es gibt Helme und Schilde, nur benutzen könnt ihr sie nicht - und die Entwickler liefern eine verdammt witzige Erklärung dafür

Schilde zum Blocken gibt's im Gothic Remake nicht. Spieler haben dafür nun eine stimmige Erklärung gefunden.

Fragt man die GameStar-Community, ist Gothic eines der besten Rollenspiele aller Zeiten. Viele Designentscheidungen des Klassikers wirken aus heutiger Sicht jedoch ein wenig antiquiert - darunter das eigenwillige Kampfsystem.

Denn gekämpft wird in Gothic ausschließlich mit Ein- und Zweihandwaffen wie Schwertern, Äxten und Keulen sowie Bögen und Armbrüsten für den Fernkampf. Schilde und Helme könnt ihr mit eurem namenlosen Helden nicht ausrüsten.

Wenn es mal einen Helm zu sehen gibt, gehört der meist fest zum Charaktermodell eines NPCs und erfüllt keine schützende Funktion.

22:12 Das Gothic Remake macht's uns im Test nicht leicht!

Autoplay

Das Gothic Remake vom spanischen Entwicklerstudio Alkimia Interactive hält es mit seinem Kampfsystem wie das Original und verzichtet auf Schilde und Helme. Das finden nicht alle Spieler gut - auf Steam forderten bereits einige Spieler, diese Gegenstände etwa per künftigem DLC nachzureichen.

Es gibt sie doch!

Dabei haben die Entwickler längst eine sinnvolle Erklärung für das Fehlen von Helmen und Schilden ins Spiel eingebaut - und die haben einige findige Spieler jetzt gefunden. Wie User Vothius im Gothic-Subreddit berichtet, habe er im Remake eine Goblin-Höhle gefunden, die vor Schilden und Helmen förmlich überquillt.

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Die Schutzausrüstung ist also sehr wohl in der Welt von Gothic 1 vorhanden. Allerdings haben fiese Goblins alle Schilde und Helme gestohlen und deswegen waren sie quasi nie für all die fleißigen Buddler im Minental verfügbar.

Spieler scherzen in den Kommentaren bereits, die Goblins seien die Einzigen, die verstünden, wie wichtig es sei, einen Helm zu tragen - Sicherheit gehe schließlich vor.

Benutzen könnt ihr die gefundenen Schilde und Helme aus dem Goblin-Hort derweil aber nicht; es handelt sich dabei lediglich um ein nettes Easter Egg. Denn am Kampfsystem von Gothic hat sich, wie gesagt, auch im Remake nichts geändert.

Aber wer weiß - vielleicht reichen die Entwickler diese Möglichkeit wirklich noch mit einem zukünftigen Update nach. Viele Spieler würde es sicherlich freuen. Mehr zum Gothic Remake erfahrt ihr in der obigen Linkbox.