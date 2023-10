Cyberpunk 2077: Dieses Manöver lässt selbst Battlefield-Profis alt aussehen

In kaum einer Rollenspiel-Welt gehört das Protzen und Posieren so sehr zum guten Ton wie in Cyberpunk 2077. Schließlich ist Coolness dort ein eigener Charakterwert, Leute laufen in Lederjacken mit Neonleuchten herum und Motorräder lassen auf Knopfdruck die Reifen blinken. Kein Wunder, dass sich auf YouTube und sämtlichen Social-Media-Kanälen haufenweise Videos finden, in denen Spielerinnen und Spieler mit absurden Manövern protzen.

Eines dieser Manöver geht gerade auf Reddit ordentlich durch die Decke. In nur wenigen Tagen sammelte der Clip über 15.000 Upvotes durch die Community. Die Leute feiern, was mit Sandevistan und voll ausgestatteter Hauptfigur alles möglich ist - kaum ein Rollenspiel lässt sich in seiner Physik so herrlich brechen wie Cyberpunk. Gut, Skyrim vielleicht noch:

Das Manöver erinnert viele Fans an den berühmten Rendezook aus den Battlefield-Spielen. Rendezook ist ein Kofferwort aus Rendezvous und Bazooka; dabei springen Jetpiloten mitten in der Luft aus ihrem Flugzeug, ballern mit der Bazooka einen feindlichen Senkrechtstarter zu Klump und steigen dann wieder flugs in ihr Gefährt, bevor der eigene Jet gen Boden segelt. Kurzum: ein absurd haarsträubendes Manöver.

Im Cyberpunk-Clip läuft's ganz ähnlich: V rumpelt mit der Karre über den Strand, erspäht ein paar Gegner, springt mit Sandevistan-Zeitlupe aus dem fahrenden Auto, meuchelt alle drei Gegner per Katana und setzt sich danach bequem wieder in die Karosse, bevor die Zeitlupe endet.

Solche Kampf- oder Tempoclips finden sich aktuell fast täglich auf Reddit. Die Leute experimentieren bewusst mit den Grenzen von Cyberpunk 2077:

Der einzige Nachteil: Wer Sandevistan aktiviert, muss auf die nützlichen Quickhacks verzichten - für Netrunner natürlich ein absolutes No-Go. Und wir sind uns natürlich völlig darüber im Klaren, dass diese Reddit-Stunts nicht im Ansatz an die Manöver herankommen, die ihr feierabends im Spiel veranstaltet. Oder?