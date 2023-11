Cyberpunk 2077 bekommt überraschend doch noch ein neues Update 2.1

Cyberpunk 2077 erhält noch einmal kostenlose neue Inhalte, und zwar schon am 5. Dezember.

Nach dem spielverändernden Update 2.0 schien die Geschichte von Cyberpunk 2077 abgeschlossen: Viele Fanwünsche wurden erfüllt, und am 5. Dezember erscheint schließlich die Ultimate Edition, die Hauptspiel und Erweiterung umfasst. Aber nun verkündet CD Projekt, doch noch am selben Tag ein großes Update 2.1 zu veröffentlichen, das wohl nochmal einige Neuerungen bringt.

Leider verraten die Entwickler zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Details zu den Inhalten des nächsten Updates. Schon allein die Nummerierung verrät aber, dass es sich nicht wie Update 2.01 um einen kleineren Patch handelt. Außerdem kann es CD Projekt nicht lassen, zumindest eine Andeutung fallen zu lassen. Uns erwarten neue, heiß erwartete Gameplay-Elemente , so heißt es in der Ankündigung:

Allzu lange Rätsel raten müssen wir zum Glück auch nicht mehr. Bereits am Freitag, den 1. Dezember um 16:00 Uhr verraten uns die Entwickler mehr über das große Update in einem Stream auf Twitch.

Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass es mit Update 2.1 das letzte Mal neue Inhalte für Cyberpunk 2077 gibt. Da keine neuen Erweiterungen für das Rollenspiel geplant sind, und nun auch eine Ultimate Edition veröffentlicht wird, sind die Entwickler wohl an einem Punkt angekommen, an dem sie zufrieden mit ihrem Spiel sind.

Obendrein wurden in den letzten Monaten auch einige Entwickler von Cyberpunk 2077 abgezogen, die jetzt an kommenden Projekten arbeiten. Wie auch unsere Kollegen von MeinMMO berichteten, ist jetzt der größte Teil von CD Projekt Red an Projekt Polaris, dem nächsten Spiel der Witcher-Reihe.

Hattet ihr erwartet, dass Cyberpunk 2077 noch ein großes Update erhält, oder seid auch ihr ziemlich überrascht von der Ankündigung? Was glaubt ihr, was hinter den angekündigten Gameplay-Elementen steckt? Und was erhofft ihr euch sonst noch von dem vielleicht letzten Update für das Rollenspiel? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!