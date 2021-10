Cyberpunk 2077 bekommt dieses Jahr keine Updates und DLCs mehr

Offenbar gerieten die Entwickler von Cyberpunk 2077 mit ihren Zeitplänen in Verzug. Wie die kürzlich aktualisierte Roadmap auf der offiziellen Website zeigt, war das Anheben auf Version 1.31 das letzte Update des Jahres 2021. Die nächsten Patches und auch geplante kostenlose DLCs erscheinen erst ab 2022.

Die Nachricht kommt nicht völlig unerwartet, schließlich schob CD Projekt Red bereits die Next-Gen-Upgrades für Cyberpunk 2077 und The Witcher 3 aufs erste Quartal des nächsten Jahres. Dennoch dürften einige Fans, die mit weiteren Verbesserungen und Inhalten noch in diesem Jahr gerechnet hatten, von der Verschiebung enttäuscht sein.

Aber es gibt keinen Schatten ohne Lichtblick: Schließlich begründen die Entwickler die Next-Gen-Verschiebung mit der eigenen Maßgabe, es richtig machen zu wollen. Fehlerfreie Updates sind schließlich im Sinne der Community, die nach dem problembehafteten Release ohnehin bereits kritisch auf die Entwicklungen blickt.

Auf Nummer sicher

Entwickler CD Projekt Red hatte sich nach dem viel kritisierten Release von Cyberpunk 2077 bei den Spielern entschuldigt und versprochen, die technischen Probleme des Spiels (vor allem auf Last-Gen-Konsolen) zu beseitigen. Auch die PC-Version verbesserte sich im Laufe der Monate stetig.

All das konnte aber die Enttäuschung vieler Fans kaum mildern. Offenbar sind die Entwickler nun darauf bedacht, besonders sorgfältig zu arbeiten. Das äußert sich in diesem Falle in einer verschobenen Roadmap.

Wie ihr mithilfe von Mods das Beste aus eurem Spielerlebnis rausholt, zeigen wir euch im obigen Video. Ihr möchtet lieber lesen? Wie es sich anfühlt, erst nach Patch 1.3 mit Cyberpunk 2077 anzufangen, erläutert GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge.

232 20 Release verschoben PC-Spiele, die sich 2021 verspäten

Verschiebungen sind ärgerlich, aber sorgen am Ende oft für ein besseres Produkt. Welche Spiele 2021 verschoben wurden, zeigt unser Übersichtsartikel, den wir oben für euch verlinkt haben.