Cyberpunk 2077: Nach Patch 1.5 könnt ihr endlich "die wahre V" nachbauen

Nicht nur Cyberpunk 2077 hat sich im Verlauf seiner langjährigen Entwicklung verändert. So sah beispielsweise die weibliche Standard-V zum finalen Release merklich anders aus, als sie unter anderem zur E3 2018 präsentiert wurde. Mit Patch 1.5 könnt ihr jetzt ihren ursprünglichen Look wiederherstellen - zumindest fast. Wir liefern euch alle Details.

Alle weiteren (geheimen) Änderungen und Neuerungen, die Cyberpunk 2077 mit Update 1.5 erfahren durfte, aber nicht in den Patch Notes stehen, findet ihr übrigens hier:

So erstellt ihr Vs ursprünglichen Look

Zuallererst das Wichtigste: Um auf Vs ursprünglichen Look der E3 2018 zurückzugreifen, müsst ihr einen völlig neuen Charakter erstellen. Denn mit Patch 1.5 könnt ihr zwar an Spiegeln auch eure Spielfigur bearbeiten, mit der ihr bereits gestartet seid, aber keine Gesichtsstrukturen und dergleichen anpassen.

Diese Optionen sind jetzt neu: Um Vs ursprünglichen Look zu erstellen, müsst ihr im Charakter-Editor auf die folgenden Attribute zurückgreifen:

Wählt Vorlage #2 aus

aus Wählt die zweite Hautfarbe von links in der oberen Reihe aus

in der oberen Reihe aus Hauttyp: 01

01 Frisur: 01

01 Haarfarbe: Dunkelrot

Dunkelrot Augen: 22

22 Augenbrauen: 01

01 Augenbrauenfarbe: Schwarz

Schwarz Nase: 22

22 Mund: 22

22 Kiefer: 22

22 Ohren: 22

22 Cyberware: 01

01 Make-Up (Augen): 04

04 Make-Up-Farbe (Augen): Schwarz

Schwarz Make-Up (Wangen): 05

05 Make-Up-Farbe (Wangen): Schwarz

Schwarz Schönheitsfehler: Aus

Welche Abstriche muss ich machen? Obwohl das Ergebnis schon verdammt nah ans Original rankommt, fehlen kleine Details: Der perfekte Look der ursprünglichen V lässt sich leider auch nach Patch 1.5 nicht komplett erstellen. Denn die die exakt gleichen Optionen für Frisur, Make-Up und Cyberware fehlen (noch?) im Spiel.

Hier können aber Mods weiterhelfen: Der Reddit-User FirstStrawberry 187 verweist beispielsweise auf passende Fan-Erweiterungen, auf die ihr bei NexusMods zurückgreifen könnt.

Was gibt es sonst Neues zu Cyberpunk 2077?

Patch 1.5 ist seit dem 15. Februar 2022 für Cyberpunk 2077 verfügbar. Die vielen Änderungen und Neuerungen haben uns im Nachtest sogar zu einer Aufwertung veranlasst. Was genau das Spiel jetzt besser macht und wo es immer noch Probleme gibt, könnt ihr im folgenden Artikel nachlesen:

So gibt es beispielsweise vier neue Wohnungen, in die V einziehen kann. Falls es euch in eurem Standard-Apartment zu einsam wird, könnt ihr jetzt sogar einen Leguan bei V einziehen lassen, der Nacktkatze Nibbles Gesellschaft leistet. Außerdem liefern wir euch alle Infos zu den Änderungen an Perks und Skilltrees und welche Belohnungen jetzt bei den Fixern auf euch warten.